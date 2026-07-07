"Киев расстреляли, как в тире": экс-министр Кулеба дал шокирующий совет украинцам

В ночь на 6 июля российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Больше ракет направили на Киев и область. Часть из них баллистические, которые украинская ПВО сейчас перехватывать не может.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба отметил, что ключевая проблема сегодня – это ракеты Patriot.

"Этой ночью (в ночь на 6 июля, — ред.) это особенно актуально для многих. В прошлый обстрел я насчитал четыре выстрела Patriot. Но этой ночью я этого ни одного характерного такого хлопка не услышал. Может они где-то еще стреляли, но точно уже не так интенсивно", — рассказал он.

По словам Кулебы, это означает, что все жители городов Украины должны осознавать, что "сегодня мы беззащитны перед баллистическими ракетами".

"Этой ночью Киев расстреляли баллистикой, как в тире. И, к сожалению, я не вижу, откуда к нам в достаточном количестве могут в ближайшее время приехать эти перехватчики для баллистических ракет", — отметил экс-министр.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что на одну баллистическую ракету нужно две перехватывающие. То есть если выстрелили 70 ракет, то Украине для отражения атаки нужно 140.

"Представим себе, что на каждую атаку, представим себе, что россияне один раз в неделю совершают такую атаку — нужно 560 ракет. А производство этих перехватчиков в Соединенных Штатах это 600 в год. То есть нам в месяц нужно столько, сколько Соединенные Штаты сегодня производят в год. Вот вам и вся математика", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия уже подготовила новый массированный обстрел.