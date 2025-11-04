Київ поставив Путіну жорсткий ультиматум щодо закінчення війни: деталі

Війна Росії проти України має завершитися припиненням вогню на поточній лінії фронту. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю агентству Anadolu. Він підкреслив, що позиція президента США Дональда Трампа та України співпадають.

Фото: з відкритих джерел

"Війна повинна бути припинена на нинішній лінії зіткнення, і подальші переговори повинні вестися з цієї точки, з обговоренням територіальних питань між Україною та Кремлем", — зазначив дипломат.

Кислиця також зазначив, що Україна вже зробила значні поступки Росії, і нових компромісів не буде.

"Ми вже пішли на багато поступок, тому українському уряду не слід більше догоджати Росії", — зазначив представник відомства.

Дипломат додав, що Україна та Росія, як і всі країни, залучені до цього конфлікту, зіткнуться з важкими переговорами через складність ситуації.

"Російська влада повинна проявити серйозність і долучитися до переговорного процесу. Наші переговори з США та іншими партнерами надзвичайно складні, але ми не могли б очікувати легкості в переговорах через складність тривалого конфлікту", — зазначив він.

Кислиця також підтвердив, що підтримка США продовжиться, назвавши Вашингтон основним гравцем у міжнародних зусиллях для припинення війни. Він заявив, що поставки крилатих ракет Томагавк і зенітних ракетних комплексів Петріот для України є реалістичними.

"Переговори йдуть активно, ми ведемо не лише політичні переговори, а й домовляємося з урядами та виробниками озброєнь. Хоча процес не такий швидкий, як ми сподівалися, він рухається в правильному напрямку", — додав дипломат.

