Київ поставив Путіну жорсткий ультиматум щодо закінчення війни: деталі
Київ поставив Путіну жорсткий ультиматум щодо закінчення війни: деталі

Дипломат підкреслив, що Україні не слід йти на поступки Кремлю, адже їх уже було зроблено достатньо.

4 листопада 2025, 12:15
Автор:
Клименко Елена

Війна Росії проти України має завершитися припиненням вогню на поточній лінії фронту. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю агентству Anadolu. Він підкреслив, що позиція президента США Дональда Трампа та України співпадають.

Київ поставив Путіну жорсткий ультиматум щодо закінчення війни: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Війна повинна бути припинена на нинішній лінії зіткнення, і подальші переговори повинні вестися з цієї точки, з обговоренням територіальних питань між Україною та Кремлем", — зазначив дипломат. 

Кислиця також зазначив, що Україна вже зробила значні поступки Росії, і нових компромісів не буде.

"Ми вже пішли на багато поступок, тому українському уряду не слід більше догоджати Росії", — зазначив представник відомства. 

Дипломат додав, що Україна та Росія, як і всі країни, залучені до цього конфлікту, зіткнуться з важкими переговорами через складність ситуації.

"Російська влада повинна проявити серйозність і долучитися до переговорного процесу. Наші переговори з США та іншими партнерами надзвичайно складні, але ми не могли б очікувати легкості в переговорах через складність тривалого конфлікту", — зазначив він. 

Кислиця також підтвердив, що підтримка США продовжиться, назвавши Вашингтон основним гравцем у міжнародних зусиллях для припинення війни. Він заявив, що поставки крилатих ракет Томагавк і зенітних ракетних комплексів Петріот для України є реалістичними.

"Переговори йдуть активно, ми ведемо не лише політичні переговори, а й домовляємося з урядами та виробниками озброєнь. Хоча процес не такий швидкий, як ми сподівалися, він рухається в правильному напрямку", — додав дипломат. 

Як вже писали "Коментарі", командир 67-ї окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала впевнений, що російські війська не зможуть наблизитись до Дніпра в наступному році.



