Война России против Украины должна завершиться приостановкой огня на текущей линии фронта. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью агентству Anadolu. Он подчеркнул, что позиция президента США Дональда Трампа и Украины совпадают.

Фото: из открытых источников

"Война должна быть прекращена на нынешней линии столкновения, и дальнейшие переговоры должны вестись с этой точки с обсуждением территориальных вопросов между Украиной и Кремлем", — отметил дипломат.

Кислица также отметил, что Украина уже сделала значительные уступки России и новых компромиссов не будет.

"Мы уже пошли на много уступок, поэтому украинскому правительству не следует больше угождать России", — отметил представитель ведомства.

Дипломат добавил, что Украина и Россия, как и все страны, вовлеченные в этот конфликт, столкнутся с тяжелыми переговорами из-за сложности ситуации.

"Российские власти должны проявить серьезность и приобщиться к переговорному процессу. Наши переговоры с США и другими партнерами чрезвычайно сложны, но мы не могли бы ожидать легкости в переговорах из-за сложности продолжительного конфликта", — отметил он.

Кислица также подтвердил, что поддержка США продолжится, назвав Вашингтон основным игроком в международных усилиях по прекращению войны. Он заявил, что поставки крылатых ракет Томагавк и зенитных ракетных комплексов Петриот для Украины реалистичны.

"Переговоры идут активно, мы ведем не только политические переговоры, но и договариваемся с правительствами и производителями вооружений. Хотя процесс не столь быстрый, как мы надеялись, он двигается в правильном направлении", — добавил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", командир 67-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала уверен, что российские войска не смогут приблизиться к Днепру в следующем году.