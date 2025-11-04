Для Дніпра з'явилася вкрай серйозна проблема: у ЗСУ виступили із терміновим попередженням

Командир 67-ї окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала впевнений, що російські війська не зможуть наблизитись до Дніпра в наступному році.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що основні зусилля українських сил оборони спрямовані на те, щоб відкинути окупантів за межі Дніпропетровської області. Це стало відомо з його інтерв'ю для Української правди.

"Бої біля Дніпра не відбудуться. Наші сили повністю зосереджені на тому, щоб відновити контроль над межами Дніпропетровщини, і це цілком реально", — зазначив Шаптала. Він також підкреслив, що на деяких ділянках фронту Україна досягла успіхів, хоча є й проблеми. Водночас російські війська мають труднощі у поповненні своїх сил та ресурсів. "Ми продовжуємо знищувати їхні логістичні маршрути та склади, як на території Донецької і Луганської областей, так і в Росії", — додав командир бригади, що нині виконує бойові завдання на Новопавлівському напрямку.

Щодо інформації від DeepState про те, що росіяни просунулися на 20 км вглиб Дніпропетровської області, Шаптала уточнив, що реальне просування становить лише 10 км.

"Територія, яка вважається 'сірою зоною', може бути лише місцем, де один військовослужбовець пробіг і був знищений. Для того щоб територія вважалась захопленою, противник має стабільно закріпитися", — пояснив він.

Командир не вважає такий прогрес ворога критичним, адже українські сили оборони активно проводять наступальні операції та відвойовують свої території.

"Ми плануємо витіснити противника з Дніпропетровської області, і це цілком здійсненно", — додав він.

