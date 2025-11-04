Для Днепра появилась очень серьезная проблема: в ВСУ выступили со срочным предупреждением

Командир 67-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Шаптала уверен, что российские войска не смогут приблизиться к Днепру в следующем году.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что основные усилия украинских сил обороны направлены на то, чтобы отвергнуть оккупантов за пределы Днепропетровской области. Это стало известно по его интервью для Украинской правды.

"Бои у Днепра не состоятся. Наши силы полностью сосредоточены на том, чтобы восстановить контроль над границами Днепропетровщины, и это вполне реально", — отметил Шаптала. Он также подчеркнул, что на некоторых участках фронта Украина добилась успехов, хотя есть и проблемы. В то же время, российские войска испытывают трудности в пополнении своих сил и ресурсов. "Мы продолжаем уничтожать их логистические маршруты и составы, как на территории Донецкой и Луганской областей, так и в России", — добавил командир бригады, ныне выполняющий боевые задания на Новопавловском направлении.

Относительно информации от DeepState о том, что россияне продвинулись на 20 км в глубь Днепропетровской области, Шаптала уточнил, что реальное продвижение составляет всего 10 км.

"Территория, которая считается 'серой зоной', может быть только местом, где один военнослужащий пробежал и был уничтожен. Для того чтобы территория считалась захваченной, противник должен стабильно закрепиться", — пояснил он.

Командир не считает такой прогресс врага критическим, ведь украинские силы обороны активно проводят наступательные операции и отвоевывают свои территории.

"Мы планируем вытеснить противника из Днепропетровской области, и это вполне выполнимо", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", в обществе Украины, где примерно 40-50% населения работает в аграрных или рабочих сферах, совершенно очевидно, что именно из этих групп будет больше мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко в эфире программы День.LIVE.