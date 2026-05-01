Київ перестав реагувати на контакти Трампа та Путіна: у чому причина

Телефонні переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, які раніше викликали тривогу у Києві, тепер відбуваються майже непомітно. Як зазначає The New York Times, якщо ще 2025 року подібні контакти сприймалися як потенційний ризик для України, то сьогодні реакція змінилася від настороженості до фактичного ігнорування.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський після останньої розмови обмежився дорученням з'ясувати його зміст. На відміну від колишньої практики, Київ не ініціював термінових консультацій із Вашингтоном чи союзниками, хоча раніше такі кроки вважалися обов'язковими.

Головна причина – відсутність відчутних результатів. За більш ніж рік Трамп і Путін провели не менше одинадцяти розмов, проте жоден з них не наблизив завершення війни. Голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Олександр Мережко прямо заявив, що в Києві більше не надають таким контактам особливого значення через їхню низьку ефективність.

Громадські настрої також змінились. Якщо після виборів у США частина українців розраховувала на швидкий прогрес за посередництва Трампа, то тепер домінує скепсис. Чергові дзвінки між лідерами все частіше сприймаються як формальність, що не впливає на перебіг бойових дій.

Проте Україна не відмовляється від партнерства із США. Київ зберігає робочий діалог із Вашингтоном та підтримує окремі дипломатичні ініціативи, включаючи можливі короткострокові перемир'я. Однак у владі наголошують: йдеться скоріше про політичну необхідність, ніж про віру у прорив.

На цьому фоні Україна посилює ставку на власні ресурси – розвиває оборонне виробництво та продовжує завдавати ударів по цілям у глибині Росії. Показово, що вже за кілька годин після останньої розмови Трампа та Путіна українські сили атакували нафтову інфраструктуру на території РФ, демонструючи пріоритет силового сценарію над дипломатичними очікуваннями.

