Киев перестал реагировать на контакты Трампа и Путина: в чем причина

Телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые ранее вызывали тревогу в Киеве, теперь проходят почти незаметно. Как отмечает The New York Times, если еще в 2025 году подобные контакты воспринимались как потенциальный риск для Украины, то сегодня реакция изменилась – от настороженности к фактическому игнорированию.

Трамп и Путин.

Президент Владимир Зеленский после последнего разговора ограничился поручением выяснить его содержание. В отличие от прежней практики, Киев не инициировал срочных консультаций с Вашингтоном или союзниками, хотя ранее такие шаги считались обязательными.

Главная причина – отсутствие ощутимых результатов. За более, чем год Трамп и Путин провели не менее одиннадцати разговоров, однако ни один из них не приблизил завершение войны. Глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко прямо заявил, что в Киеве больше не придают таким контактам особого значения из-за их низкой эффективности.

Общественные настроения также изменились. Если после выборов в США часть украинцев рассчитывала на быстрый прогресс при посредничестве Трампа, то теперь доминирует скепсис. Очередные звонки между лидерами все чаще воспринимаются как формальность, не влияющая на ход боевых действий.

Тем не менее Украина не отказывается от партнерства с США. Киев сохраняет рабочий диалог с Вашингтоном и поддерживает отдельные дипломатические инициативы, включая возможные краткосрочные перемирия. Однако во власти подчеркивают: речь идет скорее о политической необходимости, чем о вере в прорыв.

На этом фоне Украина усиливает ставку на собственные ресурсы – развивает оборонное производство и продолжает наносить удары по целям в глубине России. Показательно, что уже через несколько часов после последнего разговора Трампа и Путина украинские силы атаковали нефтяную инфраструктуру на территории РФ, демонстрируя приоритет силового сценария над дипломатическими ожиданиями.

