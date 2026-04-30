logo

BTC/USD

75915

ETH/USD

2254.27

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Путин убеждает Трампа в «неизбежной победе»: что скрывается за громкими заявлениями Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин убеждает Трампа в «неизбежной победе»: что скрывается за громкими заявлениями Кремля

Москва продвигает иллюзию успеха и предлагает перемирие: в ISW предупреждают о скрытых рисках

30 апреля 2026, 07:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 29 апреля вновь заявил о "неизбежности" достижения целей войны против Украины, одновременно продвигая нарратив о якобы ослаблении украинской обороны. Однако такие заявления не соответствуют реальной ситуации на фронте, считают аналитики Института изучения войны.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным отчета, российские войска не смогли добиться значительных прорывов и фактически сталкиваются с эффективным сдерживанием со стороны ВСУ. Украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, в том числе на приоритетном для Кремля направлении в Донецкой области, нанося противнику ощутимые потери.

Несмотря на это, Кремль пытается убедить Запад в обратном, продвигая тезис о якобы стратегической инициативе России. В разговоре с Трампом Путин также заявил, что Москва готова достичь своих целей дипломатическим путем, однако при этом не предложила никаких реальных уступок.

Эксперты отмечают, что подобная риторика является частью информационной кампании, направленной на давление на Украину и ее союзников с целью склонить Киев к капитуляции там, где военным путем этого добиться не удалось.

На этом фоне Путин предложил краткосрочное перемирие к 9 мая – дате, символичной для России. Однако аналитики предупреждают, что такие инициативы ранее использовались Москвой для перегруппировки сил и накопления вооружений. В частности, после недавнего "пасхального перемирия" Россия в течение двух суток провела серию массированных ударов.

Дополнительным фактором давления остаются внутренние проблемы России: растущие потери, экономические трудности и снижение темпов набора новых военных. В этих условиях, подчеркивают эксперты, Кремль усиливает информационные операции, пытаясь изменить восприятие войны на международной арене.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-29-2026/
Теги:

Новости

Все новости