Путин убеждает Трампа в «неизбежной победе»: что скрывается за громкими заявлениями Кремля

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 29 апреля вновь заявил о "неизбежности" достижения целей войны против Украины, одновременно продвигая нарратив о якобы ослаблении украинской обороны. Однако такие заявления не соответствуют реальной ситуации на фронте, считают аналитики Института изучения войны.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным отчета, российские войска не смогли добиться значительных прорывов и фактически сталкиваются с эффективным сдерживанием со стороны ВСУ. Украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, в том числе на приоритетном для Кремля направлении в Донецкой области, нанося противнику ощутимые потери.

Несмотря на это, Кремль пытается убедить Запад в обратном, продвигая тезис о якобы стратегической инициативе России. В разговоре с Трампом Путин также заявил, что Москва готова достичь своих целей дипломатическим путем, однако при этом не предложила никаких реальных уступок.

Эксперты отмечают, что подобная риторика является частью информационной кампании, направленной на давление на Украину и ее союзников с целью склонить Киев к капитуляции там, где военным путем этого добиться не удалось.

На этом фоне Путин предложил краткосрочное перемирие к 9 мая – дате, символичной для России. Однако аналитики предупреждают, что такие инициативы ранее использовались Москвой для перегруппировки сил и накопления вооружений. В частности, после недавнего "пасхального перемирия" Россия в течение двух суток провела серию массированных ударов.

Дополнительным фактором давления остаются внутренние проблемы России: растущие потери, экономические трудности и снижение темпов набора новых военных. В этих условиях, подчеркивают эксперты, Кремль усиливает информационные операции, пытаясь изменить восприятие войны на международной арене.

