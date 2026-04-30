Путін переконує Трампа у «неминучій перемозі»: що ховається за гучними заявами Кремля

Россійський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 29 квітня знову заявив про "неминучість" досягнення цілей війни проти України, одночасно просуваючи наратив про нібито ослаблення української оборони. Проте, такі заяви не відповідають реальній ситуації на фронті, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними звіту, російські війська не змогли досягти значних проривів і фактично стикаються з ефективним стримуванням з боку ЗСУ. Українські сили продовжують утримувати ключові позиції, у тому числі на пріоритетному для Кремля напрямку на Донеччині, завдаючи противнику відчутних втрат.

Незважаючи на це, Кремль намагається переконати Захід у зворотному, просуваючи тезу про нібито стратегічну ініціативу Росії. У розмові з Трампом Путін також заявив, що Москва готова досягти своєї мети дипломатичним шляхом, проте при цьому не запропонувала жодних реальних поступок.

Експерти зазначають, що подібна риторика є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на тиск на Україну та її союзників з метою схилити Київ до капітуляції там, де військовим шляхом цього досягти не вдалося.

На цьому тлі Путін запропонував короткострокове перемир'я до 9 травня – дати символічної для Росії. Проте аналітики попереджають, що такі ініціативи раніше використовувалися Москвою для перегрупування сил та накопичення озброєнь. Зокрема, після нещодавнього великоднього перемир'я Росія протягом двох діб провела серію масованих ударів.

Додатковим фактором тиску залишаються внутрішні проблеми Росії: зростаючі втрати, економічні труднощі та зниження темпів набору нових військових. У цих умовах, наголошують експерти, Кремль посилює інформаційні операції, намагаючись змінити сприйняття війни на міжнародній арені.

Читайте на порталі "Коментарі" — Європа на порозі війни: яке місце відведено для України.



