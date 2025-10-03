logo_ukra

Київ отримав шанс змінити весь хід війни: названо фатальний провал "СВО" Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Київ отримав шанс змінити весь хід війни: названо фатальний провал "СВО" Путіна

Рішення Трампа передати Києву розвідувальну інформацію для атак на російські енергетичні об'єкти завдасть суттєвого удару по Москві.

3 жовтня 2025, 10:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підтримати Київ у завданні ударів по ключових енергетичних об'єктах Росії, надавши розвідувальні дані, що забезпечать високу точність застосування далекобійної зброї. За словами оглядача The Times Майкла Еванса, це дозволить перенести бойові дії глибше на територію РФ та може завдати серйозної шкоди її військово-економічній інфраструктурі.

Київ отримав шанс змінити весь хід війни: названо фатальний провал "СВО" Путіна

Фото: з відкритих джерел

Раніше віце-президент Джей Ді Венс підтвердив, що Трамп розглядає передачу Україні крилатих ракет "Томагавк" наземного базування. Ці ракети мають дальність близько 2400 км, що відкриває Києву можливість уражати навіть Москву з будь-якої точки України, підкреслює видання.

Аналітик нагадує, що американська розвідка, включно з супутниковими знімками та радіоелектронною інформацією, з початку війни активно допомагає Україні. Одним із найбільш помітних випадків стала операція з потоплення ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року, здійснена на основі наданих координат.

Проте адміністрація Байдена накладала обмеження на використання цих даних: Пентагон офіційно не дозволяв застосовувати американську розвідку для нападів на окремих російських генералів, як зазначав тодішній представник Джон Кірбі.

Водночас завдяки участі ЦРУ, АНБ та інших спецслужб, розвіддані стали ключовими у збалансуванні переваги Росії в живій силі та вогневій потужності. Американські служби таємно консультують українські війська у виборі цілей та попереджають про російські атаки.

Тепер, за словами експерта, Трамп, імовірно, зняв ці обмеження і дозволив Україні використовувати розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, включно з нафтовими заводами, трубопроводами та електростанціями.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін продовжує погрожувати країнам Європи в межах інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на те, щоб стримати Захід від реагування на агресивні дії Москви. Нещодавно під час виступу на щорічному форумі Валдайський клуб він повторив типові наративи свого режиму.

 



