Путін вкотре цинічно насміявся над ЄС: розкрито новий задум Кремля

Російський правитель Володимир Путін продовжує погрожувати країнам Європи в межах інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на те, щоб стримати Захід від реагування на агресивні дії Москви. Нещодавно під час виступу на щорічному форумі Валдайський клуб він повторив типові наративи свого режиму.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вже оцінили ці заяви. Вони наголошують, що виступ Путіна відбувся на міжнародному дискусійному майданчику Валдайського клубу, де регулярно збираються кремлівські чиновники, науковці та інші впливові особи для обговорення глобальних питань.

За словами експертів ISW, Валдайський клуб давно використовується Кремлем як інструмент впливу на політичні рішення Заходу на користь Росії.

Під час заходу Путін заявив про нібито стурбованість Москви "мілітаризацією" Європи і пообіцяв, що відповідь РФ не забариться. Він підкреслив, що Кремль оцінює, чи є європейські заходи лише словами, чи потребують рішучих "контрзаходів", які будуть "дуже переконливими".

Крім того, Путін заявив, що Росія ніколи не починала військових конфліктів, але попередив, що продовження військової конкуренції з РФ "погано закінчиться для провокатора". При цьому він назвав застереження європейських лідерів про російську агресію "нісенітницею" та намаганнями "розпалити істерію".

Аналітики ISW підкреслюють, що Путін намагається відмовити країни НАТО від посилення оборонних зусиль і підтримки України, адже це суперечить стратегічним інтересам Росії. Він прагне переконати, що загроза Росії існує лише поки Європа чинить опір її планам.

