Война с Россией Путин еще раз цинично смеялся над ЕС: раскрыт новый замысел Кремля
Путин еще раз цинично смеялся над ЕС: раскрыт новый замысел Кремля

Свои заявления Путин озвучил во время ежегодного форума "Валдай", являющегося международной площадкой для обсуждения глобальных тем с участием кремлевских должностных лиц, ученых и экспертов.

3 октября 2025, 09:15
Автор:
Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин продолжает угрожать странам Европы в рамках информационной кампании Кремля, направленной на то, чтобы умерить Запад от реагирования на агрессивные действия Москвы. Недавно во время выступления на ежегодном форуме Валдайский клуб он повторил типичные нарративы своего режима.

Путин еще раз цинично смеялся над ЕС: раскрыт новый замысел Кремля

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Аналитики Института изучения войны (ISW) уже оценили эти заявления. Они отмечают, что выступление Путина состоялось на международной дискуссионной площадке Валдайского клуба, где регулярно собираются кремлевские чиновники, ученые и другие влиятельные лица для обсуждения глобальных вопросов.

По словам экспертов ISW, Валдайский клуб давно используется Кремлем как инструмент влияния на политические решения Запада в пользу России.

Во время мероприятия Путин заявил о якобы обеспокоенности Москвы "милитаризацией" Европы и пообещал, что ответ РФ не заставит себя ждать. Он подчеркнул, что Кремль оценивает, есть ли европейские меры только словами, нуждаются ли в решительных "контрмерах", которые будут "очень убедительными".

Кроме того, Путин заявил, что Россия никогда не начинала военные конфликты, но предупредил, что продолжение военной конкуренции с РФ "плохо закончится для провокатора". При этом он назвал оговорку европейских лидеров о российской агрессии "чепухой" и попытками "разжечь истерию".

Аналитики ISW подчеркивают, что Путин пытается отказать страны НАТО от усиления оборонных усилий и поддержки Украины, поскольку это противоречит стратегическим интересам России. Он стремится убедить, что угроза России существует только пока Европа сопротивляется ее планам.

Портал "Комментарии" писал , что после примерно двухмесячного перерыва Россия, вероятно, снова налаживает скрытые военные поставки из Северной Кореи. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, демонстрирующие активность грузового судна Lady R — ранее оно уже фигурировало в расследованиях по незаконной транспортировке оружия из КНДР.



