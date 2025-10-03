Президент США Дональд Трамп принял решение поддержать Киев в нанесении ударов по ключевым энергетическим объектам России, предоставив разведывательные данные, которые обеспечат высокую точность применения дальнобойного оружия. По словам обозревателя The Times Майкла Эванса, это позволит перенести боевые действия глубже на территорию РФ и может нанести серьезный ущерб ее военно-экономической инфраструктуре.

Фото: из открытых источников

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Трамп рассматривает передачу Украине крылатых ракет "Томагавк" наземного базирования. У этих ракет дальность около 2400 км, что открывает Киеву возможность поражать даже Москву с любой точки Украины, подчеркивает издание.

Аналитик напоминает, что американская разведка, включая спутниковые снимки и радиоэлектронную информацию, с начала войны активно помогает Украине. Одним из наиболее заметных случаев стала операция по потоплению ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года, осуществленная на основе предоставленных координат.

Однако администрация Байдена налагала ограничения на использование этих данных: Пентагон официально не разрешал применять американскую разведку для нападений на отдельных российских генералов, как отмечал тогдашний представитель Джон Кирби.

В то же время благодаря участию ЦРУ, АНБ и других спецслужб разведданные стали ключевыми в сбалансировании преимущества России в живой силе и огневой мощи. Американские службы тайно консультируют украинские войска по выбору целей и предупреждают о российских атаках.

Теперь, по словам эксперта, Трамп, вероятно, снял эти ограничения и разрешил Украине использовать разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре России, включая нефтяные заводы, трубопроводы и электростанции.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин продолжает угрожать странам Европы в рамках информационной кампании Кремля, направленной на то, чтобы сдержать Запад от реагирования на агрессивные действия Москвы. Недавно во время выступления на ежегодном форуме Валдайский клуб он повторил типичные нарративы своего режима.