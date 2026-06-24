Київ отримав несподіваний "козир" після заяви Путіна про "Стамбул": озвучено несподіваний сценарій

Заява Володимира Путіна про готовність до переговорів на основі так званих Стамбульських протоколів може відкрити для України додаткові дипломатичні можливості. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, звернувши увагу на те, що під час переговорного процесу у Стамбулі навесні 2022 року ситуація суттєво відрізнялася від нинішньої. Зокрема, тоді Росія ще не оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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На думку експерта, Київ може використати посилання Кремля на стамбульський формат як аргумент у власній дипломатичній позиції. Якщо Москва наполягає на поверненні до тих домовленостей, Україна має право поставити питання про скасування рішень щодо включення окупованих українських територій до складу Росії.

Фесенко нагадав, що під час переговорів 2022 року українська сторона пропонувала компромісний підхід щодо тимчасово окупованих територій.

"Це наша відповідь на російську ідею про "Стамбул". Тоді українська сторона пропонувала такий компромісний варіант: тема статусу Криму і Донбасу має бути відкладена на 10 років. Він мав бути на цей період невизначений. Це не означало нашу відмову від них. Про це теж можна нагадати, що Росія формально на це погодилась", – озвучив Фесенко.

Політолог також наголосив, що головною умовою будь-якого мирного процесу має стати припинення вогню. Саме такий підхід підтримують і Сполучені Штати, які вважають його необхідним кроком для початку предметних переговорів. Водночас Москва поки не демонструє готовності до такого сценарію, тому на неї необхідно продовжувати політичний та військовий тиск.

Експерт не виключає, що сторони можуть повернутися до ідеї поетапного припинення бойових дій, яку вже обговорювали раніше. За його словами, нині для Росії обставини стали складнішими, що може вплинути на її позицію.

"Те, що вони порушують тему переговорів, це вже добре. Вони розуміють, що інакшого виходу не буде. Для мене було показовим те, що висловився Бортніков, керівник ФСБ. Це дуже впливова в російській владі структура. Він сказав, що їм не подобається Зеленський, але немає з ким крім нього розмовляти. Тобто він визнав, що переговори можливі", – пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Москві дедалі гостріше сприймають сигнали про те, що Дональд Трамп останнім часом демонструє більш прихильне ставлення до України. Особливе занепокоєння в Кремлі викликає його реакція на українські удари по військових об'єктах на території Росії. На цьому тлі російські посадовці вже натякають, що американський політик більше не виконує роль нейтрального посередника і поступово схиляється до підтримки Києва. Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що зміна риторики Трампа пов'язана не лише з його особистими поглядами.