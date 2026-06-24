Киев получил неожиданный "козырь" после заявления Путина о "Стамбуле": озвучен неожиданный сценарий

Заявление Владимира Путина о готовности к переговорам на основе так называемых Стамбульских протоколов может открыть Украине дополнительные дипломатические возможности. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, обратив внимание на то, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года ситуация существенно отличалась от нынешней. В частности, тогда Россия еще не объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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По мнению эксперта, Киев может использовать ссылку Кремля на стамбульский формат в качестве аргумента в собственной дипломатической позиции. Если Москва настаивает на возвращении к договоренностям, Украина имеет право поставить вопрос об отмене решений по включению оккупированных украинских территорий в состав России.

Фесенко напомнил, что во время переговоров 2022 года украинская сторона предлагала компромиссный подход к временно оккупированным территориям.

"Это наш ответ на российскую идею о "Стамбуле". Тогда украинская сторона предлагала такой компромиссный вариант: тема статуса Крыма и Донбасса должна быть отложена на 10 лет. Он должен быть на этот период неопределен. Это не означало наш отказ от них. Об этом тоже можно напомнить, что Россия формально на это согласилась".

Политолог также подчеркнул, что главным условием любого мирного процесса должно стать прекращение огня. Именно такой подход поддерживают и Соединенные Штаты, считающие его необходимым шагом для начала предметных переговоров. В то же время, Москва пока не демонстрирует готовности к такому сценарию, поэтому на нее необходимо продолжать политическое и военное давление.

Эксперт не исключает, что стороны могут вернуться к идее поэтапного прекращения боевых действий, которую уже обсуждали ранее. По его словам, сейчас для России обстоятельства стали сложнее, что может повлиять на ее позицию.

"То, что они поднимают тему переговоров, это уже хорошо. Они понимают, что иного выхода не будет. Для меня было показательным то, что выразился Бортников, руководитель ФСБ. Это очень влиятельная в российских властях структура. Он сказал, что им не нравится Зеленский, но не с кем кроме него разговаривать. То есть он признал, что переговоры — переговоры.

Портал "Комментарии" уже писал , что Москве все острее воспринимают сигналы о том, что Дональд Трамп в последнее время демонстрирует более благосклонное отношение к Украине. Особую обеспокоенность в Кремле вызывает его реакция на украинские удары по военным объектам на территории России. На этом фоне российские чиновники уже намекают, что американский политик больше не играет роли нейтрального посредника и постепенно склоняется к поддержке Киева. Политтехнолог Юрий Подорожный считает, что смена риторики Трампа связана не только с его личными взглядами.