Київ готує новий сценарій у війні: що тепер зміниться для росіян

Україна планує суттєво збільшити присутність безпілотників поблизу російських аеропортів, щоб досягти більш тривалих обмежень на польоти та посилити економічний тиск на Москву. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на українських військових та представників авіаційної галузі.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський раніше попередив авіакомпанії, що російський повітряний простір стає "цілком небезпечним". За словами української сторони, йдеться не про поодинокі збої, а про стратегію, за якої велика кількість безпілотників змушує російські диспетчерські служби регулярно зупиняти зльоти та посадки.

Представник Південного командування ЗСУ Сергій Братчук заявив, що мета – перетворити так звану операцію "Килим", за якої рух літаків тимчасово обмежується через загрозу дронів, у постійний тиск на цивільну авіацію.

При цьому Україна заявляє, що не має наміру атакувати пасажирські літаки. Основний ефект має досягатися за рахунок самої загрози присутності безпілотників та дій російської ППО.

За даними компанії Osprey Flight Solutions, у серпні близько 16 тисяч українських безпілотників перетнули повітряний простір Росії, відкритий для цивільної авіації. У середньому за місяць через загрозу дронів щодня тимчасово обмежувалася робота приблизно 32 російських аеропортів, включаючи повітряні гавані в районах Москви та Санкт-Петербурга.

Ризики, що ростуть, вже змушують авіакомпанії переглядати маршрути. Ізраїльська El Al призупинила польоти між Тель-Авівом та Москвою, а Air India змінила маршрут між Сан-Франциско та Делі. Після попередження Зеленського турецька Pegasus також скасувала низку рейсів до Росії, пославшись на технічні та операційні причини. Flydubai повідомила про зміни розкладу через ситуацію в регіоні.

За даними Flightradar24, з 1 вересня авіакомпанії в середньому скасовують близько 86 рейсів на добу.

Експерти попереджають: масове застосування дронів та активна робота російської ППО створюють додаткові ризики для цивільних літаків. Особливу проблему представляє втручання у GPS-навігацію, яке здатне дезорієнтувати повітряні судна.

Таким чином Київ намагається перетворити вразливість російської авіаційної системи на новий інструмент тиску – без прямих атак на пасажирські літаки, але з перспективою серйозного порушення повітряного сполучення.

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