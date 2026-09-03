Способна ли Украина парализовать ключевые авиационные узлы РФ: как отреагирует Кремль

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина начнет кампанию, способную существенно повлиять на работу российской авиационной системы. Однако детали этой кампании неизвестны. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Самолет. Фото: из открытых источников
Эксперт допустил, вполне возможно, речь может идти о постоянном присутствии украинских дронов в воздушном пространстве московского региона, чтобы постоянно действовал план "Ковер". В ходе действия этого плана авиарейсы не производятся.
Денис Попович акцентировал, что Москва для России – это основной авиационный хаб. Авиасочетание в России построено по принципу "звезды" и центр этой "звезды" — это Москва.
Также издание "Комментарии" сообщало – воздушное пространство России остается безопасным для гражданской авиации, заявил советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков. Его слова прозвучали на фоне сообщений об угрозах для полетов и серьезных перебоях в работе российских аэропортов.