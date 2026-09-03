logo

BTC/USD

77818

ETH/USD

2402.98

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Способна ли Украина парализовать ключевые авиационные узлы РФ: как отреагирует Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Способна ли Украина парализовать ключевые авиационные узлы РФ: как отреагирует Кремль

Речь может идти о постоянном присутствии украинских дронов в воздушном пространстве московского региона

3 сентября 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина начнет кампанию, способную существенно повлиять на работу российской авиационной системы. Однако детали этой кампании неизвестны. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Способна ли Украина парализовать ключевые авиационные узлы РФ: как отреагирует Кремль

Самолет. Фото: из открытых источников

Эксперт допустил, вполне возможно, речь может идти о постоянном присутствии украинских дронов в воздушном пространстве московского региона, чтобы постоянно действовал план "Ковер". В ходе действия этого плана авиарейсы не производятся.

"Дронов для этого нужно немного, то есть это похоже на ту тактику, которую сейчас Россия ведет по отношению к Киеву. Небольшое количество дронов, но режим воздушной тревоги в Киеве в последнюю неделю присутствует почти нон-стоп", – отметил обозреватель.

Денис Попович акцентировал, что Москва для России – это основной авиационный хаб. Авиасочетание в России построено по принципу "звезды" и центр этой "звезды" — это Москва.

"Если этот центр выпадет из-за действий украинских дронов, то нарушится транспортные и логистические связи России. Учитывая размеры россии, авиасообщение является ключевым, поэтому последствия для экономики будут катастрофическими. Масштаб этой катастрофы зависит от того, как долго мы сможем поддерживать этот ресурс, как много у нас есть для этого возможностей и как быстро россия к этому адаптируется. Реакция западных авиакомпаний – прекратят они или не прекратят рейсы в Россию тоже при этом очень важна. В значительной степени заграничное сообщение тоже проходит через Москву", – отметил Денис Попович.

Также издание "Комментарии" сообщало – воздушное пространство России остается безопасным для гражданской авиации, заявил советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков. Его слова прозвучали на фоне сообщений об угрозах для полетов и серьезных перебоях в работе российских аэропортов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости