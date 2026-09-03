Способна ли Украина парализовать ключевые авиационные узлы РФ: как отреагирует Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина начнет кампанию, способную существенно повлиять на работу российской авиационной системы. Однако детали этой кампании неизвестны. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Самолет. Фото: из открытых источников

Эксперт допустил, вполне возможно, речь может идти о постоянном присутствии украинских дронов в воздушном пространстве московского региона, чтобы постоянно действовал план "Ковер". В ходе действия этого плана авиарейсы не производятся.

"Дронов для этого нужно немного, то есть это похоже на ту тактику, которую сейчас Россия ведет по отношению к Киеву. Небольшое количество дронов, но режим воздушной тревоги в Киеве в последнюю неделю присутствует почти нон-стоп", – отметил обозреватель.

Денис Попович акцентировал, что Москва для России – это основной авиационный хаб. Авиасочетание в России построено по принципу "звезды" и центр этой "звезды" — это Москва.

"Если этот центр выпадет из-за действий украинских дронов, то нарушится транспортные и логистические связи России. Учитывая размеры россии, авиасообщение является ключевым, поэтому последствия для экономики будут катастрофическими. Масштаб этой катастрофы зависит от того, как долго мы сможем поддерживать этот ресурс, как много у нас есть для этого возможностей и как быстро россия к этому адаптируется. Реакция западных авиакомпаний – прекратят они или не прекратят рейсы в Россию тоже при этом очень важна. В значительной степени заграничное сообщение тоже проходит через Москву", – отметил Денис Попович.

Также издание "Комментарии" сообщало – воздушное пространство России остается безопасным для гражданской авиации, заявил советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков. Его слова прозвучали на фоне сообщений об угрозах для полетов и серьезных перебоях в работе российских аэропортов.



