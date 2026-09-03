Чи здатна Україна паралізувати ключові авіаційні вузли РФ: як відреагує Кремль

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна розпочне кампанію, здатну суттєво вплинути на роботу російської авіаційної системи. Проте деталі цієї кампанії невідомі. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович.

Літак. Фото: з відкритих джерел

Експерт припустив, цілком можливо, мова може йти про постійну присутність українських дронів у повітряному просторі московського регіону, аби постійно діяв план "Ковьор". Під час дії цього плану авіарейси не здійснюються.

"Дронів для цього потрібно небагато, тобто це схоже на ту тактику, яку зараз росія веде стосовно Києва. Невелика кількість дронів, але режим повітряної тривоги у Києві останній тиждень присутній майже нон-стоп", – зазначив оглядач.

Денис Попович акцентував, Москва для росії – це основний авіаційний хаб. Авіасполучення у рф побудоване за принципом "зірки" і центр цієї "зірки" – це Москва.

"Якщо цей центр випаде через дії українських дронів, то порушиться транспортні та логістичні зв'язки росії. Зважаючи на розміри росії, авіасполучення є ключовим, тому наслідки для економіки будуть катастрофічними. Масштаб цієї катастрофи залежить від того, наскільки довго ми зможемо підтримувати цей ресурс, як багато у нас є для цього можливостей і як швидко росія до цього адаптується. Реакція західних авіакомпаній – припинять вони чи не припинять рейси у росію теж при цьому дуже важлива. Значною мірою закордонне сполучення теж пролягає через Москву", – зазначив Денис Попович.

Також видання "Коментарі" повідомляло – повітряний простір Росії залишається безпечним для цивільної авіації, заявив радник російського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков. Його слова пролунали на тлі повідомлень про погрози для польотів та серйозні перебої в роботі російських аеропортів.



