Чи здатна Україна паралізувати ключові авіаційні вузли РФ: як відреагує Кремль

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Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна розпочне кампанію, здатну суттєво вплинути на роботу російської авіаційної системи. Проте деталі цієї кампанії невідомі. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович.
Літак. Фото: з відкритих джерел
Експерт припустив, цілком можливо, мова може йти про постійну присутність українських дронів у повітряному просторі московського регіону, аби постійно діяв план "Ковьор". Під час дії цього плану авіарейси не здійснюються.
Денис Попович акцентував, Москва для росії – це основний авіаційний хаб. Авіасполучення у рф побудоване за принципом "зірки" і центр цієї "зірки" – це Москва.
Також видання "Коментарі" повідомляло – повітряний простір Росії залишається безпечним для цивільної авіації, заявив радник російського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков. Його слова пролунали на тлі повідомлень про погрози для польотів та серйозні перебої в роботі російських аеропортів.