Киев готовит новый сценарий в войне: что теперь изменится для россиян

Украина планирует существенно увеличить присутствие беспилотников вблизи российских аэропортов, чтобы добиться более длительных ограничений на полеты и усилить экономическое давление на Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных и представителей авиационной отрасли.

Дрон. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил авиакомпании, что российское воздушное пространство становится "совершенно небезопасным". По словам украинской стороны, речь идет не о единичных сбоях, а о стратегии, при которой большое количество беспилотников вынуждает российские диспетчерские службы регулярно останавливать взлеты и посадки.

Представитель Южного командования ВСУ Сергей Братчук заявил, что цель – превратить так называемую операцию "Ковер", при которой движение самолетов временно ограничивается из-за угрозы дронов, в постоянное давление на гражданскую авиацию.

При этом Украина заявляет, что не намерена атаковать пассажирские самолеты. Основной эффект должен достигаться за счет самой угрозы присутствия беспилотников и действий российской ПВО.

По данным компании Osprey Flight Solutions, в августе около 16 тысяч украинских беспилотников пересекли воздушное пространство России, открытое для гражданской авиации. В среднем за месяц из-за угрозы дронов ежедневно временно ограничивалась работа примерно 32 российских аэропортов, включая воздушные гавани в районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Растущие риски уже заставляют авиакомпании пересматривать маршруты. Израильская El Al приостановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, а Air India изменила маршрут между Сан-Франциско и Дели. После предупреждения Зеленского турецкая Pegasus также отменила ряд рейсов в Россию, сославшись на технические и операционные причины. Flydubai сообщила об изменениях расписания из-за ситуации в регионе.

По данным Flightradar24, с 1 сентября авиакомпании в среднем отменяют около 86 рейсов в сутки.

Эксперты предупреждают: массовое применение дронов и активная работа российской ПВО создают дополнительные риски для гражданских самолетов. Особую проблему представляет вмешательство в GPS-навигацию, которое способно дезориентировать воздушные суда.

Таким образом, Киев пытается превратить уязвимость российской авиационной системы в новый инструмент давления – без прямых атак на пассажирские самолеты, но с перспективой серьезного нарушения воздушного сообщения.

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