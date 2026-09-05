Київ готує несподіваний крок: що Зеленський запропонував Росії в обмін на тишу над Києвом

Україна готова тимчасово відмовитися від завдання повітряних ударів по Москві, розраховуючи на аналогічний крок з боку Росії щодо Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомивши про готовність дотримуватися такого режиму з суботи до кінця понеділка.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, він провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа, які вже розпочали роботу з російською стороною. Після цього контакту, як зазначив Зеленський, виникла можливість встановити тимчасовий режим взаємної утримання від повітряних ударів по містах, які безпосередньо пов'язані з переговорним процесом.

"Відтепер і до кінця цієї доби суботи, у неділю та понеділок Україна готова утримуватися від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", — заявив президент.

Таким чином, Київ фактично пропонує Москві перевірити готовність до обмеженої паузи на практиці. При цьому Зеленський не повідомив про згоду російської сторони на аналогічні обмеження, наголосивши саме на очікуванні дзеркальної відповіді.

Президент також розповів про ситуацію на фронті. За його словами, він заслухав доповіді міністра оборони Євгена Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Обговорювалися ситуація на лінії бойового зіткнення, динаміка повітряних загроз та дії українських сил оборони.

Окрему увагу Зеленський приділив дипломатичному напрямку. За його словами, Київ уже затвердив план подальших дій за участю американської команди.

В Україні очікуються спеціальні представники президента США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Зеленський заявив, що Київ готовий до змістовних переговорів із американськими представниками.

Тепер ключове питання полягає в тому, чи Москва відповість на пропозицію Києва взаємною відмовою від ударів по столицях. Якщо такої домовленості фактично дотримуватиметься, вона може стати важливим сигналом перед новим раундом дипломатичних контактів.

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