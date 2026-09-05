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Киев готовит неожиданный шаг: что Зеленский предложил России в обмен на тишину над Киевом

Украина готова отказаться от ударов по российской столице до конца понедельника

5 сентября 2026, 17:51
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Кравцев Сергей

Украина готова временно отказаться от нанесения воздушных ударов по Москве, рассчитывая на аналогичный шаг со стороны России в отношении Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщив о готовности соблюдать такой режим с субботы до конца понедельника.

Киев готовит неожиданный шаг: что Зеленский предложил России в обмен на тишину над Киевом

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, он провел разговор с представителями президента США Дональда Трампа, которые уже начали работу с российской стороной. После этого контакта, как отметил Зеленский, возникла возможность установить временный режим взаимного воздержания от воздушных ударов по городам, непосредственно связанным с переговорным процессом.

"Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву", — заявил президент.

Таким образом, Киев фактически предлагает Москве проверить готовность к ограниченной паузе на практике. При этом Зеленский не сообщил о согласии российской стороны на аналогичные ограничения, подчеркнув именно ожидание зеркального ответа.

Президент также рассказал о ситуации на фронте. По его словам, он заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Обсуждались ситуация на линии боевого соприкосновения, динамика воздушных угроз и действия украинских сил обороны.

Отдельное внимание Зеленский уделил дипломатическому направлению. По его словам, Киев уже утвердил план дальнейших действий с участием американской команды.

В Украину ожидаются специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Зеленский заявил, что Киев готов к содержательным переговорам с американскими представителями.

Теперь ключевой вопрос заключается в том, ответит ли Москва на предложение Киева взаимным отказом от ударов по столицам. Если такая договоренность будет фактически соблюдаться, она может стать важным сигналом перед новым раундом дипломатических контактов.

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