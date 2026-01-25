Київ або москва: у США натякають на зустріч Зеленського і Путіна

У Вашингтоні не виключають можливості прямої зустрічі президентів України та росії у найближчій перспективі. Про це повідомляє Axios з посиланням на американського посадовця, залученого до дипломатичного процесу.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна

За словами джерела, ключовим етапом на шляху до можливої зустрічі Зеленського і путіна мають стати наступні тристоронні переговори за участі України, росії та міжнародних посередників, які заплановані в Абу-Дабі. Якщо ці перемовини виявляться продуктивними та покажуть реальний прогрес, це може відкрити шлях до контактів на найвищому рівні.

Американський чиновник наголосив, що спочатку сторони мають пройти всі необхідні підготовчі етапи саме на рівні делегацій і робочих груп. Лише після цього можливий перехід до формату зустрічі лідерів. Водночас у США вважають, що цей момент уже не є далеким.

За оцінкою Вашингтона, у разі збереження нинішньої динаміки переговорів особиста зустріч президентів може відбутися або в москві, або в Києві. Проте остаточне рішення залежатиме від результатів найближчих раундів перемовин і готовності сторін рухатися далі.

При цьому джерела Axios підкреслюють, що жодних конкретних дат чи гарантій наразі немає, а сама можливість такої зустрічі розглядається радше як потенційний сценарій, а не узгоджений план.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на переговорах, що відбуваються в Обʼєднаних Арабських Еміратах, зафіксовано певний прогрес у обговоренні воєнного блоку питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.