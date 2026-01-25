Киев или москва: в США намекают на встречу Зеленского и Путина

В Вашингтоне не исключают возможность прямой встречи президентов Украины и России в ближайшей перспективе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, вовлеченного в дипломатический процесс.

Возможная встреча Зеленского и Путина

По словам источника, ключевым этапом на пути к возможной встрече Зеленского и Путина должны стать следующие трехсторонние переговоры с участием Украины, России и международных посредников, запланированных в Абу-Даби. Если эти переговоры будут продуктивными и покажут реальный прогресс, это может открыть путь к контактам на самом высоком уровне.

Американский чиновник подчеркнул, что сначала сторонам предстоит пройти все необходимые подготовительные этапы именно на уровне делегаций и рабочих групп. Только после этого возможен переход в формат встречи лидеров. В то же время в США считают, что этот момент уже не далек.

По оценке Вашингтона, в случае сохранения нынешней динамики переговоров личная встреча президентов может состояться либо в Москве, либо в Киеве. Однако окончательное решение будет зависеть от результатов ближайших раундов переговоров и готовности сторон двигаться дальше.

При этом источники Axios подчеркивают, что никаких конкретных дат или гарантий нет, а сама возможность такой встречи рассматривается скорее как потенциальный сценарий, а не согласованный план.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на переговорах, происходящих в Объединенных Арабских Эмиратах, зафиксирован определенный прогресс в обсуждении военного блока вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, осведомленный о ходе консультаций.