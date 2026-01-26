Києво-Печерська лавра суттєво постраждала через звірства Путіна: відомі шокуючі деталі

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч проти 24 січня зазнали пошкоджень об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які мають статус пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили представники заповідника, вибуховою хвилею та уламками було уражено корпус №66 — вхід до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67, відомий як Аннозачатіївська церква. Попередньо встановлено, що шкоди було завдано внаслідок падіння російського ударного безпілотника типу "Шахед".

Одразу після інциденту на місце прибули правоохоронці, а згодом — спеціалісти, відповідальні за стан підземних споруд Лаври. Оскільки уламки впали безпосередньо біля входу до печер, існувала загроза пошкодження підземних коридорів і храмів через вибух.

У заповіднику зазначають, що наразі експерти проводять детальне обстеження уражених ділянок. Доступ до Дальніх печер тимчасово закритий, утім вони й раніше не були відкриті для відвідувачів. Фахівці наголошують: попри небезпеку ситуації, масштаби руйнувань не є критичними.

Також повідомляється, що протягом дня генеральний директор заповідника Максим Остапенко планує публічно продемонструвати пошкоджені об’єкти та надати розширені коментарі щодо наслідків атаки і поточного стану пам’яток ЮНЕСКО. Фото- та відеоматеріали обіцяють оприлюднити згодом.

Дальні печери є унікальним підземним комплексом, у якому розташовані три храми — на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці, Різдва Христового та преподобного Феодосія. Спочатку вони мали скромні розміри, однак у XVII столітті були розширені та набули сучасного вигляду з асиметричним плануванням. Підлога храмів викладена чавунними плитами у XIX столітті.

У печерах спочивають мощі 49 канонізованих святих. Загальна протяжність коридорів Дальніх печер сягає майже 300 метрів, ще близько 200 метрів становлять Варязькі печери.

