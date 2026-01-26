Європа завдасть остаточного удару по Путіну: яке кардинальне рішення прийняте

26 січня 2026 року країни Європейського Союзу остаточно затвердили план, який забороняє імпорт російського газу до кінця 2027 року. Це рішення стало юридично обов’язковим, що означає повне припинення постачання енергоносіїв з Росії в ЄС, який, ще до війни в Україні, був основним постачальником газу для блоку. Як повідомляє Reuters, це рішення набуло чинності через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

На зустрічі в Брюсселі міністри країн ЄС схвалили новий закон, однак не всі держави підтримали ініціативу. Зокрема, Словаччина та Угорщина проголосували проти. Як зазначає видання, Угорщина заявила про намір подати справу до Європейського суду. Проте більшість країн ЄС погодилася з тим, що заборона має бути юридично закріплена, навіть незважаючи на спротив окремих держав, що залишаються сильно залежними від російського газу.

"Заборона була розроблена таким чином, щоб отримати підтримку більшості країн, що дозволило подолати спротив Угорщини та Словаччини", — пише Reuters.

Ці країни досі сильно залежать від імпорту енергоносіїв з Росії і мають намір підтримувати тісні зв’язки з Москвою. Згідно з новим планом, Європейський Союз припинить імпорт російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року. Однак цей термін може бути перенесений до 1 листопада 2027 року, якщо країни-члени ЄС матимуть проблеми з поповненням своїх газових запасів у переддень зимового опалювального сезону.

До початку війни Росія постачала понад 40% газу в Європейський Союз. Однак, за останніми даними, у 2025 році цей показник впав до 13%. Зміни в енергетичному балансі ЄС є очевидними, оскільки країни активно шукають альтернативи російським постачанням, щоб зменшити свою енергетичну залежність від Москви.

