Европа нанесет окончательный удар по Путину: какое кардинальное решение принято

26 января 2026 г. страны Европейского Союза окончательно утвердили план, запрещающий импорт российского газа до конца 2027 года. Это решение стало юридически обязательным, что означает полное прекращение поставок энергоносителей из России в ЕС, который еще до войны в Украине был основным поставщиком газа для блока. Как сообщает Reuters, это решение вступило в силу четыре года спустя после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Фото: из открытых источников

На встрече в Брюсселе министры стран ЕС приняли новый закон, однако не все государства поддержали инициативу. В частности, Словакия и Венгрия проголосовали против. Венгрия заявила о намерении подать дело в Европейский суд. Однако большинство стран ЕС согласились с тем, что запрет должен быть юридически закреплен даже несмотря на сопротивление отдельных государств, которые остаются сильно зависимыми от российского газа.

"Запрет был разработан таким образом, чтобы получить поддержку большинства стран, что позволило преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии", — пишет Reuters.

Эти страны все еще сильно зависят от импорта энергоносителей из России и намерены поддерживать тесные связи с Москвой. Согласно новому плану, Европейский Союз прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа – до 30 сентября 2027 года. Однако этот срок может быть перенесен до 1 ноября 2027 года, если у стран-членов ЕС будут проблемы с пополнением своих газовых запасов в канун зимнего отопительного сезона.

К началу войны Россия снабжала более 40% газа в Европейский Союз. Однако, по последним данным, в 2025 году этот показатель упал до 13%. Изменения в энергетическом балансе ЕС очевидны, поскольку страны активно ищут альтернативы российским поставкам, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы.

