Киево-Печерская лавра существенно пострадала из-за зверств Путина: известны шокирующие детали

В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев в ночь на 24 января получили повреждения объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", имеющие статус памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: из открытых источников

Как сообщили представители заповедника, взрывной волной и обломками был поражен корпус №66 — вход в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67, известный как Аннозачатьевская церковь. Предварительно установлено, что ущерб был причинен в результате падения российского ударного беспилотника типа "Шахед".

Сразу после инцидента на место прибыли правоохранители, а затем специалисты, ответственные за состояние подземных сооружений Лавры. Поскольку обломки упали непосредственно у входа в пещеры, была угроза повреждения подземных коридоров и храмов из-за взрыва.

В заповеднике отмечают, что эксперты проводят детальное обследование пораженных участков. Доступ к Дальним пещерам временно закрыт, однако они и раньше не были открыты для посетителей. Специалисты отмечают: несмотря на опасность ситуации, масштабы разрушений не являются критическими.

Также сообщается, что в течение дня генеральный директор заповедника Максим Остапенко планирует публично продемонстрировать поврежденные объекты и предоставить расширенные комментарии по поводу последствий атаки и текущего состояния памятников ЮНЕСКО. Фото- и видеоматериалы обещают обнародовать со временем.

Дальние пещеры представляют собой уникальный подземный комплекс, в котором расположены три храма — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и преподобного Феодосия. Сначала они имели скромные размеры, однако в XVII веке были расширены и приобрели современный вид с асимметричной планировкой. Пол храмов выложен чугунными плитами в XIX веке.

В пещерах покоятся мощи 49 канонизированных святых. Общая протяженность коридоров Дальних пещер достигает почти 300 метров, еще около 200 метров составляют варяжские пещеры.

