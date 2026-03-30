Кіберзлочинці з РФ на мільйони: Німеччина оголосила міжнародне полювання

Німецькі правоохоронні органи встановили особи двох громадян Росії, яких підозрюють у причетності до масштабних кібератак із багатомільйонними збитками. Обох фігурантів оголошено в міжнародний розшук.

Німеччина розшукує двох російських хакерів через атаки на сотні мільйонів євро

Як повідомляють "Коментарі", про це пише видання Der Spiegel із посиланням на генеральну прокуратуру Карлсруе та земельне кримінальне відомство Баден-Вюртембергу. За даними слідства, підозрювані можуть бути причетні до кіберзлочинів, які завдали збитків на сотні мільйонів євро.

Йдеться про Даніїла Максимовича Щукіна та Анатолія Сергійовича Кравчука – імовірних учасників відомих кіберугруповань GandCrab і REvil. Їх уже внесли до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу.

Слідство вважає, що один із підозрюваних виконував роль керівника угруповання, інший – програміста. Разом вони організували систему цифрового вимагання, яка діяла як у Німеччині, так і на міжнародному рівні.

У період з 2018 до 2021 року угруповання GandCrab і REvil вважалися одними з найактивніших у сфері кіберзлочинності. Вони проникали у внутрішні системи компаній, шифрували дані та вимагали викуп за їх відновлення.

Лише в Німеччині зафіксовано близько 130 атак на підприємства й установи, серед яких – виробники медичного обладнання та культурні інституції. Загальні збитки оцінюють приблизно у 35 мільйонів євро, тоді як виплачені викупи становили близько 1,8 мільйона євро.

Серед найгучніших інцидентів, пов’язаних із REvil, – атака на американську компанію Kaseya у 2021 році, яка вплинула на бізнес у щонайменше 17 країнах. Також зафіксовано злам ІТ-інфраструктури німецької партії "Ліві".

За даними правоохоронців, угруповання діяло за так званою "партнерською" моделлю: організатори створювали інфраструктуру та програмне забезпечення, а атаки виконували афілійовані учасники, розподіляючи прибуток.

Вийти на слід підозрюваних вдалося завдяки аналізу криптовалютних транзакцій, а також у результаті тісної співпраці з міжнародними партнерами.

