СБУ пришла до Мінкульту: там прославляли Путіна та «руський мир»
СБУ пришла до Мінкульту: там прославляли Путіна та «руський мир»

«Лінгвістична експертиза підтвердила провину»: СБУ підозрює посадовицю Мінкульту у підривній діяльності

30 березня 2026, 16:41
Недилько Ксения

Спецслужби України викрили керівницю одного з підрозділів Міністерства культури, яка займалася просуванням ворожих ідеологій. Як встановили кіберфахівці СБУ, посадовиця активно транслювала кремлівські наративи серед свого оточення та колег.

У чому саме звинувачують фігурантку?


За даними слідства, жінка не лише симпатизувала агресору, а й відкрито підтримувала воєнні злочини РФ. Зокрема, вона:

схвально цитувала виступи очільника Кремля;

називала "виправданими" масовані обстріли критичної інфраструктури та київських об'єктів енергетики;

тиражувала фейкову інформацію про Збройні сили України та ситуацію на фронті.

Як зазначили у відомстві, "ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь рф".

Докази та покарання

Під час обшуків у чиновниці вилучили солідний арсенал техніки: 4 смартфони, 2 ноутбуки та жорсткий диск із матеріалами, що свідчать про її злочинну діяльність.

Наразі їй офіційно повідомлено про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. За скоєне "зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна".

Заходи з викриття проводили столичне управління СБУ спільно з Київською міською прокуратурою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що навколо Музею історії України у Другій світовій війні розгорівся публічний конфлікт через демонтаж напису "Їх подвиги будуть жити вічно". Народна депутатка Наталія Піпа, яка активно виступала за прибирання гасла, спровокувала хвилю дискусій своїм коментарем про "подвиги подонків".



