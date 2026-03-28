Захарова проти Піпи: суперечка через радянську спадщину та «покидьків» імперії набула міжнародного розголосу

Навколо Музею історії України у Другій світовій війні розгорівся публічний конфлікт через демонтаж напису "Їх подвиги будуть жити вічно". Народна депутатка Наталія Піпа, яка активно виступала за прибирання гасла, спровокувала хвилю дискусій своїм коментарем про "подвиги подонків".

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Спочатку депутатка оприлюднила фото на фоні музею, підписавши його: "Подонки не мають подвигів! Нарешті цей мерзенний напис знято". Це висловлювання викликало жорстку критику в соцмережах, а також реакцію з боку РФ. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у коментарі медіа "Известия" відрізала: "Піпі слова не давали. Вибачте".

Згодом Наталія Піпа роз’яснила свою позицію, наголосивши, що її слова стосувалися не звичайних солдатів, а радянського режиму.

"Йдеться не про людей — не про наших дідусів і прадідів, які воювали проти нацизму... Я з повагою ставлюся до внеску тих, хто захищав свою землю", — підкреслила вона.

За словами нардепки, старі гасла були інструментом звеличення тоталітарної імперії, а не пам’яті про воїнів.

""Покидьки" — це ті, хто окупував Україну на початку ХХ століття. І ті, від кого ми звільнилися у 1991 році", — пояснила Піпа, додавши, що її звернення мали на меті очистити український простір саме від репресивних наративів НКВС та радянської верхівки.

Попри розлогі пояснення, інцидент залишається однією з найбільш обговорюваних тем, піднімаючи питання про межі декомунізації та культуру пам'яті.

