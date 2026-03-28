Захарова против Пипы: спор из-за советского наследия и «подонков» империи приобрел международную огласку
НОВОСТИ

Захарова против Пипы: спор из-за советского наследия и «подонков» империи приобрел международную огласку

Скандал вокруг демонтажа советского лозунга: как Наталья Пипа объяснила свои слова о «подонках» и что ответили в МИД РФ

28 марта 2026, 16:16
Недилько Ксения

Вокруг Музея истории Украины во Второй мировой войне разгорелся публичный конфликт из-за демонтажа надписи "Их подвиги будут жить вечно". Народная депутат Наталья Пипа, активно выступавшая за уборку лозунга, спровоцировала волну дискуссий своим комментарием о "подвигах подонков".

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Сначала депутат обнародовала фото на фоне музея, подписав его: "Подонки не имеют подвигов! Наконец эта гнусная надпись снята". Это высказывание вызвало жесткую критику в соцсетях, а также реакцию со стороны РФ. Официальная представительница МИД России Мария Захарова в комментарии медиа "Известия" отрезала: "Пипе слова не давали. Извините".

Впоследствии Наталья Пипа разъяснила свою позицию, отметив, что ее слова касались не обычных солдат, а советского режима.

"Речь не о людях — не о наших дедах и прадедах, которые воевали против нацизма... Я с уважением отношусь к вкладу тех, кто защищал свою землю", — подчеркнула она.

По словам нардепки, старые лозунги были инструментом превознесения тоталитарной империи, а не памяти о воинах.

"Подонки" — это те, кто оккупировал Украину в начале ХХ века. И те, от кого мы освободились в 1991 году", — пояснила Пипа, добавив, что ее обращение имели целью очистить украинское пространство именно от репрессивных нарративов НКВД и советской верхушки.

Несмотря на пространные объяснения, инцидент остается одной из наиболее обсуждаемых тем, поднимая вопрос о границах декоммунизации и культуре памяти.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разгорелся дискурс вокруг этичности переименования топонимов, которые уже названы в честь современных героев. Поводом стала инициатива мэрии Каменского заменить имя погибшего защитника Александра Какалюка в названии переулка по имени другого павшего воина — Богдана Сагирова.



