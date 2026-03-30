СБУ пришла в Минкульт: там прославляли Путина и «русский мир»

Недилько Ксения
Спецслужбы Украины разоблачили руководительницу одного из подразделений Министерства культуры, которая занималась продвижением враждебных идеологий. Как установили киберспециалисты СБУ, чиновник активно транслировала кремлевские нарративы среди своего окружения и коллег.
СБУ. Фото из открытых источников
В чем именно обвиняют фигурантку?
По данным следствия, женщина не только симпатизировала агрессору, но и открыто поддерживала военные преступления РФ. В частности, она:
одобрительно цитировала выступления главы Кремля;
называла "оправданными" массированные обстрелы критической инфраструктуры и киевских объектов энергетики;
тиражировала фейковую информацию о Вооруженных силах Украины и ситуации на фронте.
Как отметили в ведомстве, "инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу России".
Доказательства и наказание
Во время обысков у чиновницы изъяли солидный арсенал техники: 4 смартфона, 2 ноутбука и жесткий диск с материалами, свидетельствующими о ее преступной деятельности.
В настоящее время она официально уведомлена о подозрении по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. За совершенное "злоумышленницы грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества".
Мероприятия по разоблачению проводили столичное управление СБУ совместно с Киевской городской прокуратурой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вокруг Музея истории Украины во Второй мировой войне разгорелся публичный конфликт из-за демонтажа надписи "Их подвиги будут жить вечно". Народная депутат Наталья Пипа, активно выступавшая за демонтаж лозунга, спровоцировала волну дискуссий своим комментарием о "подвигах подонков".