СБУ пришла в Минкульт: там прославляли Путина и «русский мир»

Спецслужбы Украины разоблачили руководительницу одного из подразделений Министерства культуры, которая занималась продвижением враждебных идеологий. Как установили киберспециалисты СБУ, чиновник активно транслировала кремлевские нарративы среди своего окружения и коллег.

СБУ. Фото из открытых источников

В чем именно обвиняют фигурантку?

По данным следствия, женщина не только симпатизировала агрессору, но и открыто поддерживала военные преступления РФ. В частности, она:

одобрительно цитировала выступления главы Кремля;

называла "оправданными" массированные обстрелы критической инфраструктуры и киевских объектов энергетики;

тиражировала фейковую информацию о Вооруженных силах Украины и ситуации на фронте.

Как отметили в ведомстве, "инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу России".

Доказательства и наказание

Во время обысков у чиновницы изъяли солидный арсенал техники: 4 смартфона, 2 ноутбука и жесткий диск с материалами, свидетельствующими о ее преступной деятельности.

В настоящее время она официально уведомлена о подозрении по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. За совершенное "злоумышленницы грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества".

Мероприятия по разоблачению проводили столичное управление СБУ совместно с Киевской городской прокуратурой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вокруг Музея истории Украины во Второй мировой войне разгорелся публичный конфликт из-за демонтажа надписи "Их подвиги будут жить вечно". Народная депутат Наталья Пипа, активно выступавшая за демонтаж лозунга, спровоцировала волну дискуссий своим комментарием о "подвигах подонков".