Киберпреступники из РФ на миллионы: Германия объявила международную охоту

Немецкие правоохранительные органы установили личности двух граждан России, подозреваемых в причастности к масштабным кибератакам с многомиллионными убытками. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Германия разыскивает двух российских хакеров из-за атак на сотни миллионов евро

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на генеральную прокуратуру Карлсруэ и земельное уголовное ведомство Баден-Вюртемберга. По данным следствия, подозреваемые могут быть причастны к киберпреступлениям, нанесшим ущерб на сотни миллионов евро.

Речь идет о Данииле Максимовиче Щукина и Анатолии Сергеевиче Кравчуке – вероятных участниках известных кибергрупп GandCrab и REvil. Их уже внесли в список самых разыскиваемых лиц Европола.

Следствие считает, что один из подозреваемых исполнял роль руководителя группировки, другой – программиста. Вместе они организовали систему цифрового вымогательства, действовавшую как в Германии, так и на международном уровне.

В период с 2018 по 2021 год группировки GandCrab и REvil считались одними из самых активных в сфере киберпреступности. Они проникали во внутренние системы компаний, шифровали данные и потребовали выкупа за их восстановление.

Только в Германии зафиксировано около 130 атак на предприятия и учреждения, среди которых – производители медицинского оборудования и культурные институты. Общий ущерб оценивается примерно в 35 миллионов евро, тогда как выплаченные выкупы составили около 1,8 миллиона евро.

Среди самых громких инцидентов, связанных с REvil, – атака на американскую компанию Kaseya в 2021 году, повлиявшую на бизнес в по меньшей мере 17 странах. Также зафиксирован излом ИТ-инфраструктуры немецкой партии "Ливи".

По данным правоохранителей, группировка действовала по так называемой "партнерской" модели: организаторы создавали инфраструктуру и программное обеспечение, а атаки выполняли аффилированные участники, распределяя прибыль.

Выйти на след подозреваемых удалось за счет анализа криптовалютных транзакций, а также в результате тесного сотрудничества с международными партнерами.

