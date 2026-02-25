Начальник Головного управління розвідки МО України Олег Іващенко та його заступник, генерал-майор Вадим Скібіцький, провели важливу зустріч із делегатами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Головною темою обговорення стала актуальна ситуація на фронті та стратегічні плани країни-агресора.

Керівництво ГУР поінформувало міжнародних партнерів про плани Москви

Під час зустрічі розвідники попередили європейських дипломатів, що Москва не обмежується лише війною проти України, а має намір посилювати проєкцію сили на весь континент.

"Серед основних напрямів — продовження гібридної агресії проти європейських держав, підрив демократичних цінностей та спроби зменшити обсяги військової допомоги Україні шляхом залякування європейців", — зазначили у ГУР МО.

Представники воєнної розвідки наголосили, що стабільна військова та економічна підтримка України з боку Європейського Союзу є найкращою інвестицією у безпеку всього регіону.

Паралельно з роботою в межах Ради Європи, керівництво ГУР задіяне у глобальних дипломатичних процесах:

"Олег Іващенко та Вадим Скібіцький також продовжують роботу у складі делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру".

За словами Олега Іващенка, "загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи", тому консолідація зусиль партнерів залишається пріоритетом для української розвідки.

