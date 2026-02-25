Начальник Главного управления разведки МО Украины Олег Иващенко и его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий провели важную встречу с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Главной темой обсуждения стала актуальная ситуация на фронте и стратегические планы страны-агрессора.

Руководство ГУР проинформировало международных партнеров о планах Москвы

Во время встречи разведчики предупредили европейских дипломатов, что Москва не ограничивается войной против Украины, а намерена усиливать проекцию силы на весь континент.

"Среди основных направлений — продолжение гибридной агрессии против европейских государств, подрыв демократических ценностей и попытки уменьшить объемы военной помощи Украине путем запугивания европейцев", — отметили в ГУР МО.

Представители военной разведки подчеркнули, что стабильная военная и экономическая поддержка Украины со стороны Европейского Союза является лучшей инвестицией в безопасность всего региона.

Параллельно с работой в рамках Совета Европы руководство ГУР задействовано в глобальных дипломатических процессах:

"Олег Иващенко и Вадим Скибицкий также продолжают работу в составе делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира".

По словам Олега Иващенко, "угроза со стороны России является общей и ключевой для всей Европы", поэтому консолидация усилий партнеров остается приоритетом для украинской разведки.

