Швейцарська газета NZZ опублікувала статтю під назвою "Трамп, Путін та численні карлики: чому Європа не дорослішає", супроводжену ШІ-ілюстрацією, на якій європейські лідери зображені як гноми поруч із Трампом та Путіним.

«Трамп, Путін та гноми»: NZZ висміяла нездатність Європи стати рівноправним гравцем на світовій арені

Матеріал критикує ЄС за брак єдності та стратегії, зазначаючи: "Північ платить, південь спостерігає. Замість єдності панує егоїзм". Видання стверджує, що Європа не є рівноправним партнером для США, а головною перешкодою в допомозі Україні є "фронт мовчазних опорників" на чолі з Францією, а не Віктор Орбан.

"Це стає особливо очевидним у найнагальнішому виклику – війні в Україні. Протягом чотирьох років ЄС не зміг сформулювати спільний підхід, а потім і впровадити його.

Ті, хто далеко від лінії фронту, дають менше: у цьому відношенні європейці діють як США". – йдеться у матеріалі.

Російські ЗМІ вже з радістю поширили цю обкладинку, яка чи не єдина показує зріст російського диктатора трохи більшим, ніж він є насправді, а також висміює європейських лідерів, що також постійно роблять у Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян та телеканал RT влаштували чергову провокацію до російського "Дня захисника Вітчизни", розіславши депутатам та медіа кондитерські вироби, стилізовані під "Київський торт". На виробах замість традиційного декору були написані назви великих українських міст, що є прямим натяком на намір загарбати всю територію України.

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який отримав такий подарунок, схвально відгукнувся про цей жест: "Опять восхищен подарками от RT — с неизменным провокационным юмором и подтекстом. Мы ведь не переименовываем "Киевский торт"... а просто киевский режим, ну, и, конечно, едим".