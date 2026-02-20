logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Трамп, Путін та гноми»: NZZ висміяла нездатність Європи стати рівноправним гравцем на світовій арені
commentss НОВИНИ Всі новини

«Трамп, Путін та гноми»: NZZ висміяла нездатність Європи стати рівноправним гравцем на світовій арені

«Північ платить, південь спостерігає»: чому європейські лідери програють Трампу та Путіну за версією NZZ

20 лютого 2026, 19:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Швейцарська газета NZZ опублікувала статтю під назвою "Трамп, Путін та численні карлики: чому Європа не дорослішає", супроводжену ШІ-ілюстрацією, на якій європейські лідери зображені як гноми поруч із Трампом та Путіним.

«Трамп, Путін та гноми»: NZZ висміяла нездатність Європи стати рівноправним гравцем на світовій арені

«Трамп, Путін та гноми»: NZZ висміяла нездатність Європи стати рівноправним гравцем на світовій арені

Матеріал критикує ЄС за брак єдності та стратегії, зазначаючи: "Північ платить, південь спостерігає. Замість єдності панує егоїзм". Видання стверджує, що Європа не є рівноправним партнером для США, а головною перешкодою в допомозі Україні є "фронт мовчазних опорників" на чолі з Францією, а не Віктор Орбан.

"Це стає особливо очевидним у найнагальнішому виклику – війні в Україні. Протягом чотирьох років ЄС не зміг сформулювати спільний підхід, а потім і впровадити його.

Ті, хто далеко від лінії фронту, дають менше: у цьому відношенні європейці діють як США". – йдеться у матеріалі.

Російські ЗМІ вже з радістю поширили цю обкладинку, яка чи не єдина показує зріст російського диктатора трохи більшим, ніж він є насправді, а також висміює європейських лідерів, що також постійно роблять у Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян та телеканал RT влаштували чергову провокацію до російського "Дня захисника Вітчизни", розіславши депутатам та медіа кондитерські вироби, стилізовані під "Київський торт". На виробах замість традиційного декору були написані назви великих українських міст, що є прямим натяком на намір загарбати всю територію України.

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який отримав такий подарунок, схвально відгукнувся про цей жест: "Опять восхищен подарками от RT — с неизменным провокационным юмором и подтекстом. Мы ведь не переименовываем "Киевский торт"... а просто киевский режим, ну, и, конечно, едим".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини