Швейцарская газета NZZ опубликовала статью под названием "Трамп, Путин и многочисленные карлики: почему Европа не взрослеет", сопровождаемую ИИ-иллюстрацией, на которой европейские лидеры изображены как гномы рядом с Трампом и Путиным.

«Трамп, Путин и гномы»: NZZ высмеяла неспособность Европы стать равноправным игроком на мировой арене

Материал критикует ЕС за нехватку единства и стратегии, отмечая: "Север платит, юг наблюдает. Вместо единства господствует эгоизм". Издание утверждает, что Европа не является равноправным партнером для США, а главным препятствием в помощи Украине является "фронт молчаливых опорников" во главе с Францией, а не Виктор Орбан.

"Это становится особенно очевидным в самом неотложном вызове – войне в Украине. В течение четырех лет ЕС не смог сформулировать общий подход, а затем и внедрить его.

Те, кто вдали от линии фронта, дают меньше: в этом отношении европейцы действуют как США", – говорится в материале.

Российские СМИ уже с радостью распространили эту обложку, которая едва ли не единственная показывает рост российского диктатора немного больше, чем он есть, а также высмеивает европейских лидеров, что также постоянно делают в России.

