logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Келлог назвав фатальну помилку Україну за всю війну: її ще можна не допустити
commentss НОВИНИ Всі новини

Келлог назвав фатальну помилку Україну за всю війну: її ще можна не допустити

Екс-спецпосланець США заявив про вирішальну фазу війни, силу Європи та перевагу української мотивації над російською

11 лютого 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Екс-спецпосланець США заявив про вирішальну фазу війни, силу Європи та перевагу української мотивації над російською

Келлог назвав фатальну помилку Україну за всю війну: її ще можна не допустити

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог різко розкритикував ідеї обміну українських територій на мир. На його переконання, поступки по лінії фронту, зокрема в Донецькій області, матимуть фатальні стратегічні наслідки.

"Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку – це правильна ідея", – наголосив Келлог. 

За його словами, такі кроки не зупинять Росію, а лише позбавлять Україну важливого оборонного рубежу, повідомляє Forbes.

Окремо генерал зупинився на ролі Європи. Він переконаний, що європейські держави недооцінюють власну силу.

"Європейці набагато сильніші, ніж вони думають. Вони 75 років покладалися на США. І ми будемо поруч. Але якщо Європа згуртується, це стане дуже потужною колективною силою", – зазначив він.

На його думку, саме така єдність здатна змінити розрахунки Кремля.

Говорячи про перспективи завершення війни, Келлог припустив, що конфлікт може входити у вирішальну фазу. Україна, за його словами, має вистояти цю зиму, після чого ініціатива може повернутися на її бік.

"Путін побачить це і з часом не зможе продовжувати в тому ж дусі", – вважає він.

Келлог також підкреслив різницю між арміями: російська воює за гроші, тоді як українська – за свою державу. Саме ця мотивація, разом із людським і технологічним потенціалом, формує майбутню силу України. Головною ж перепоною на шляху до миру він назвав політику Володимира Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія справді готує масштабний весняний наступ на Україну: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/katyasoldak/2026/02/10/how-to-end-the-war-in-ukraine-the-role-of-the-united-states-and-europe/
Теги:

Новини

Всі новини