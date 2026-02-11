Келлог назвав фатальну помилку Україну за всю війну: її ще можна не допустити

Екс-спецпосланець США заявив про вирішальну фазу війни, силу Європи та перевагу української мотивації над російською

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог різко розкритикував ідеї обміну українських територій на мир. На його переконання, поступки по лінії фронту, зокрема в Донецькій області, матимуть фатальні стратегічні наслідки.

"Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку – це правильна ідея", – наголосив Келлог.

За його словами, такі кроки не зупинять Росію, а лише позбавлять Україну важливого оборонного рубежу, повідомляє Forbes.

Окремо генерал зупинився на ролі Європи. Він переконаний, що європейські держави недооцінюють власну силу.

"Європейці набагато сильніші, ніж вони думають. Вони 75 років покладалися на США. І ми будемо поруч. Але якщо Європа згуртується, це стане дуже потужною колективною силою", – зазначив він.

На його думку, саме така єдність здатна змінити розрахунки Кремля.

Говорячи про перспективи завершення війни, Келлог припустив, що конфлікт може входити у вирішальну фазу. Україна, за його словами, має вистояти цю зиму, після чого ініціатива може повернутися на її бік.

"Путін побачить це і з часом не зможе продовжувати в тому ж дусі", – вважає він.

Келлог також підкреслив різницю між арміями: російська воює за гроші, тоді як українська – за свою державу. Саме ця мотивація, разом із людським і технологічним потенціалом, формує майбутню силу України. Головною ж перепоною на шляху до миру він назвав політику Володимира Путіна.

