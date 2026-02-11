Келлог назвал роковую ошибку Украины за всю войну: ее еще можно не допустить

Экс-спецпосланник США заявил о решающей фазе войны, силе Европы и преимуществе украинской мотивации над русским

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Бывший спецпосланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог резко раскритиковал идеи обмена украинских территорий на мир. По его убеждению, уступки по линии фронта, в частности в Донецкой области, будут иметь роковые стратегические последствия.

"Я один из тех, кто не считает, что отдавать земли в Донецке — это правильная идея", — подчеркнул Келлог.

По его словам, такие шаги не остановят Россию, а лишь лишат Украину важного оборонительного рубежа, сообщает Forbes.

Отдельно генерал остановился на роли Европы. Он убежден, что европейские государства недооценивают свою силу.

"Европейцы гораздо сильнее, чем они думают. Они 75 лет полагались на США. И мы будем рядом. Но если Европа сплотится, это станет очень мощной коллективной силой", – сказал он.

По его мнению, именно такое единство способно изменить расчеты Кремля.

Говоря о перспективах завершения войны, Келлог предположил, что конфликт может входить в решающую фазу. Украина, по его словам, должна выстоять эту зиму, после чего инициатива может вернуться на ее сторону.

"Путин увидит это и со временем не сможет продолжать в том же духе", — считает он.

Келлог также подчеркнул разницу между армиями: русский воюет за деньги, тогда как украинский – за свое государство. Именно эта мотивация вместе с человеческим и технологическим потенциалом формирует будущую силу Украины. Главным же препятствием на пути к миру он назвал политику Владимира Путина.

