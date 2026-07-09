Казахстан жорстко відповів Москві після звинувачень в атаці на Омський НПЗ

Міністерство закордонних справ Казахстану виступило з офіційною заявою після припущень, що з'явилися в російських медіа про те, що безпілотники, які атакували Омський нафтопереробний завод, могли бути запущені з території республіки. В Астані такі твердження категорично відкинули.

Казахстан. Фото: із відкритих джерел

У казахстанському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що подібні заяви не мають під собою жодних доказів та не підтверджуються фактами. Там зазначили, що версії, що розповсюджуються, є необґрунтованими і не відповідають дійсності.

Крім того, в МЗС Казахстану заявили, що подібні звинувачення є інсинуаціями, які здатні негативно вплинути на відносини між двома державами. Дипломати наголосили, що республіка продовжує дотримуватися принципів добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Окремо у заяві акцентовано увагу на тому, що Казахстан послідовно проводить миролюбну та виважену зовнішню політику. Влада країни запевнила, що не допускає використання своєї території, повітряного простору або інфраструктури для здійснення дій, спрямованих проти інших держав.

Приводом для реакції Астани стали коментарі окремих російських експертів, котрі після атаки на Омський НПЗ допустили можливість запуску безпілотників із території сусіднього Казахстану. Офіційний Нур-Султан (Астана) дав зрозуміти, що вважає подібні заяви бездоказовими і чекає на відповідальний підхід до подібних публічних звинувачень.

Заява казахстанського МЗС стала однією з найжорсткіших офіційних реакцій республіки на подібні інформаційні вкидання, які пролунали у російському публічному просторі.

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