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Казахстан жестко ответил Москве после обвинений в атаке на Омский НПЗ

Астана отвергла заявления российских экспертов о запуске беспилотников со своей территории и предупредила о недопустимости подобных обвинений

9 июля 2026, 15:17
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Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением после появившихся в российских медиа предположений о том, что беспилотники, атаковавшие Омский нефтеперерабатывающий завод, могли быть запущены с территории республики. В Астане такие утверждения категорически отвергли.

Казахстан жестко ответил Москве после обвинений в атаке на Омский НПЗ

Казахстан. Фото: из открытых источников

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не имеют под собой никаких доказательств и не подтверждаются фактами. Там отметили, что распространяемые версии являются необоснованными и не соответствуют действительности.

Кроме того, в МИД Казахстана заявили, что подобные обвинения являются инсинуациями, способными негативно повлиять на отношения между двумя государствами. Дипломаты подчеркнули, что республика продолжает придерживаться принципов добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других стран.

Отдельно в заявлении акцентировано внимание на том, что Казахстан последовательно проводит миролюбивую и взвешенную внешнюю политику. Власти страны заверили, что не допускают использования своей территории, воздушного пространства или инфраструктуры для осуществления действий, направленных против других государств.

Поводом для реакции Астаны стали комментарии отдельных российских экспертов, которые после атаки на Омский НПЗ допустили возможность запуска беспилотников с территории соседнего Казахстана. Официальный Нур-Султан (Астана) дал понять, что считает подобные заявления бездоказательными и ожидает ответственного подхода к подобным публичным обвинениям.

Заявление казахстанского МИД стало одной из самых жестких официальных реакций республики на подобные информационные вбросы, прозвучавшие в российском публичном пространстве.

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