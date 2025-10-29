Катастрофічний сценарій Путіна для України: у Раді пояснили, чого не вдасться уникнути

Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України — під ударами — газова, енергетична, залізнична, теплова інфраструктура.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Експерти пояснювали, що лідер Кремля Володимир Путін хоче вчинити блекаут в Україні — для цього розбалансувати систему, що спричинить каскадну аварію. Щоб досягти цього росіяни намагаються спочатку розділити енергосистему країни на дві великі частини та зробити їх некерованими.

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, чи можливий блекаут в Україні.

“Давайте не плутати блекаут, обмеження та аварійні обмеження. Блекаут – це стихійне, неконтрольоване, катастрофічне розвантаження єдиної енергосистеми. Її розпадання на "острови", так звані. Це повністю стихійний процес по всій країні”, — зазначив політик.

Народний депутат пояснив, що така ситуація трапилася один раз — 23 листопада 2022 року в результаті ракетної атаки по генерації та мережах "Укренерго". Також, за його словами, були неправильні дії керівництва "Укренерго", технічного персоналу, які не підготувалися відповідним чином до такої ситуації.

“Я не передбачаю глобального блекауту по Україні. Дуже малоймовірно, що буде блекаут”, — підсумував політик.

При цьому, народний депутат раніше неодноразово зауважував, що можливі локальні аварії та обмеження електропостачання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет з'явилися апокаліптичні прогнози щодо ситуації взимку. Киян попередили, що взимку в оселі буде температура в межах від +5 до +10 — залежно від погоди. Кучеренко пояснив, якою може бути ситуація з опаленням в Києві взимку.