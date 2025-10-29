logo

Катастрофический сценарий Путина для Украины: в Раде объяснили, чего не удастся избежать
НОВОСТИ

Катастрофический сценарий Путина для Украины: в Раде объяснили, чего не удастся избежать

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко объяснил, угрожает ли Украине блэкаут

29 октября 2025, 16:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины – под ударами – газовая, энергетическая, железнодорожная, тепловая инфраструктура.

Катастрофический сценарий Путина для Украины: в Раде объяснили, чего не удастся избежать

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Эксперты объясняли, что лидер Кремля Владимир Путин хочет привести Украину к блэкауту - для этого разбалансировать систему, что повлечет за собой каскадную аварию. Чтобы достичь этого, россияне пытаются сначала разделить энергосистему страны на две большие части и сделать их неуправляемыми.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, возможен ли блэкаут в Украине.

"Давайте не путать блэкаут, ограничения и аварийные ограничения. Блэкаут — это стихийная, неконтролируемая, катастрофическая разгрузка единой энергосистемы. Ее распадение на "острова", так называемые. Это полностью стихийный процесс по всей стране", — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что такая ситуация произошла однажды – 23 ноября 2022 года в результате ракетной атаки по генерации и сетям "Укрэнерго". Также, по его словам, были неправильные действия руководства "Укрэнерго", технического персонала, не подготовившиеся соответствующим образом к такой ситуации.

"Я не предполагаю глобального блэкаута по Украине. Очень маловероятно, что будет блэкаут", — подытожил политик.

При этом народный депутат ранее неоднократно отмечал, что возможны локальные аварии и ограничения электроснабжения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появились апокалиптические прогнозы по ситуации зимой. Киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 — в зависимости от погоды. Кучеренко объяснил, какой может быть ситуация с отоплением в Киеве зимой.



Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/5861
