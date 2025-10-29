Катастрофический сценарий Путина для Украины: в Раде объяснили, чего не удастся избежать

Россия продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины – под ударами – газовая, энергетическая, железнодорожная, тепловая инфраструктура.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Эксперты объясняли, что лидер Кремля Владимир Путин хочет привести Украину к блэкауту - для этого разбалансировать систему, что повлечет за собой каскадную аварию. Чтобы достичь этого, россияне пытаются сначала разделить энергосистему страны на две большие части и сделать их неуправляемыми.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, возможен ли блэкаут в Украине.

"Давайте не путать блэкаут, ограничения и аварийные ограничения. Блэкаут — это стихийная, неконтролируемая, катастрофическая разгрузка единой энергосистемы. Ее распадение на "острова", так называемые. Это полностью стихийный процесс по всей стране", — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что такая ситуация произошла однажды – 23 ноября 2022 года в результате ракетной атаки по генерации и сетям "Укрэнерго". Также, по его словам, были неправильные действия руководства "Укрэнерго", технического персонала, не подготовившиеся соответствующим образом к такой ситуации.

"Я не предполагаю глобального блэкаута по Украине. Очень маловероятно, что будет блэкаут", — подытожил политик.

При этом народный депутат ранее неоднократно отмечал, что возможны локальные аварии и ограничения электроснабжения.

