Катастрофический сценарий Путина для Украины: в Раде объяснили, чего не удастся избежать

Кречмаровская Наталия
Россия продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины – под ударами – газовая, энергетическая, железнодорожная, тепловая инфраструктура.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Эксперты объясняли, что лидер Кремля Владимир Путин хочет привести Украину к блэкауту - для этого разбалансировать систему, что повлечет за собой каскадную аварию. Чтобы достичь этого, россияне пытаются сначала разделить энергосистему страны на две большие части и сделать их неуправляемыми.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, возможен ли блэкаут в Украине.
Народный депутат пояснил, что такая ситуация произошла однажды – 23 ноября 2022 года в результате ракетной атаки по генерации и сетям "Укрэнерго". Также, по его словам, были неправильные действия руководства "Укрэнерго", технического персонала, не подготовившиеся соответствующим образом к такой ситуации.
При этом народный депутат ранее неоднократно отмечал, что возможны локальные аварии и ограничения электроснабжения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет появились апокалиптические прогнозы по ситуации зимой. Киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 — в зависимости от погоды. Кучеренко объяснил, какой может быть ситуация с отоплением в Киеве зимой.