Катастрофічний рівень: Україна переживає один із найгірших демографічних криз у світі

Американський телеканал CNN повідомляє, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України демографічна ситуація в країні досягла "катастрофічного рівня".

Демографічна криза в Україні

У матеріалі зазначається, що рівень народжуваності в Україні стрімко падає. Все більше людей відкладають рішення про народження дітей або стикаються з проблемами фертильності. Водночас бойові втрати зростають, а мільйони українців, які виїхали за кордон після початку вторгнення, осіли в інших країнах.

За оцінкою української демографині Елли Лібанової, нинішня ситуація є "катастрофою". Вона наголосила, що жодна країна не може існувати без людей.

За її підрахунками, з початку повномасштабної війни Україна втратила близько 10 мільйонів людей. До цієї цифри входять загиблі, біженці, а також громадяни, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях.

На цьому тлі рівень народжуваності, який знижувався ще до 2022 року, нині "майже обвалився", йдеться у матеріалі. Експерти наголошують, що наслідки війни матимуть довгостроковий вплив на структуру населення, ринок праці та соціальну систему країни.

