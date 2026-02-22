logo

Катастрофический уровень: Украина переживает один из самых плохих демографических кризисов в мире

Война России против Украины вызвала один из самых глубоких демографических кризисов в мире, сообщает CNN

22 февраля 2026, 22:30
Автор:
Ткачова Марія

Американский телеканал CNN сообщает, что на фоне полномасштабной войны России против Украины демографическая ситуация в стране достигла "катастрофического уровня".

Катастрофический уровень: Украина переживает один из самых плохих демографических кризисов в мире

Демографический кризис в Украине

В материале отмечается, что уровень рождаемости в Украине стремительно падает. Все больше людей откладывают решение о рождении детей или сталкиваются с проблемами фертильности. В то же время боевые потери растут, а миллионы украинцев, уехавших за границу после начала вторжения, осели в других странах.

По оценке украинской демографии Эллы Либановой, нынешняя ситуация является "катастрофой". Она подчеркнула, что ни одна страна не может существовать без людей.

По ее подсчетам, с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. В эту цифру входят погибшие, беженцы, а также граждане, оставшиеся на временно оккупированных Россией территориях.

На этом фоне уровень рождаемости, который снижался еще до 2022 года, сейчас "почти обрушился", говорится в материале. Эксперты отмечают, что последствия войны будут иметь долгосрочное влияние на структуру населения, рынок труда и социальную систему страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска в последние дни накапливают ресурсы и пытаются перебросить больше личного состава в район Закотного на Славянском направлении. Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягинв.
По его словам, Закотное сейчас является одной из "тыловых" точек украинской обороны на этом участке фронта. Именно поэтому оккупанты стремятся взять населенный пункт под контроль.



Источник: https://edition.cnn.com/2026/02/22/europe/ukraine-widows-demographic-crisis-intl
