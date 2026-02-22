Катастрофический уровень: Украина переживает один из самых плохих демографических кризисов в мире

Рубрики
Американский телеканал CNN сообщает, что на фоне полномасштабной войны России против Украины демографическая ситуация в стране достигла "катастрофического уровня".
Демографический кризис в Украине
В материале отмечается, что уровень рождаемости в Украине стремительно падает. Все больше людей откладывают решение о рождении детей или сталкиваются с проблемами фертильности. В то же время боевые потери растут, а миллионы украинцев, уехавших за границу после начала вторжения, осели в других странах.
По оценке украинской демографии Эллы Либановой, нынешняя ситуация является "катастрофой". Она подчеркнула, что ни одна страна не может существовать без людей.
По ее подсчетам, с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 10 миллионов человек. В эту цифру входят погибшие, беженцы, а также граждане, оставшиеся на временно оккупированных Россией территориях.
На этом фоне уровень рождаемости, который снижался еще до 2022 года, сейчас "почти обрушился", говорится в материале. Эксперты отмечают, что последствия войны будут иметь долгосрочное влияние на структуру населения, рынок труда и социальную систему страны.