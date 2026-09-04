Катастрофа для Путіна вимальовується все чіткіше: експерт шокував заявою про найбільший крах диктатора

Українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі та проблеми в роботі авіації поступово збільшують економічну ціну війни для Москви. На цьому тлі Кремль намагається відповідати масованими атаками по Україні, розраховуючи не лише на руйнування, а й на психологічний ефект. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його оцінкою, одним із головних інструментів Москви залишається терор цивільного населення. Кремль, вважає дипломат, прагне викликати страх і розчарування, посилити внутрішній тиск на українську владу та спровокувати новий потік людей до європейських країн. Проте Огризко сумнівається, що така тактика дозволить Росії досягти поставленої мети.

"У Путіна залишається один спосіб — тероризувати населення України і намагатися посіяти ту саму зневіру та паніку. Не думаю, що йому це вдасться. Розрахунок на те, що українці зламаються під ударами і почнуть вимагати поступок, уже неодноразово не спрацьовував", — зазначив Огризко.

Натомість Москва сама дедалі гостріше відчуває наслідки війни, переконаний дипломат. Особливе значення він надає ударам по російських НПЗ та інших об'єктах, пов'язаних із паливним сектором. Ще одним фактором тиску стають перебої в роботі авіації через загрозу безпілотників.

"Закриті московські аеропорти Внуково і Шереметьєво. Дайте час — закриються зовсім. Це все має економічну ціну, яка накопичується, і в певний момент Кремлю буде дедалі важче робити вигляд, що нічого серйозного не відбувається", — заявив дипломат.

Огризко припускає, що найбільші проблеми для російської економіки ще попереду. Водночас наведені ним оцінки є прогнозом, а не встановленим фактом.

"Реальні тенденції такі, що з чим вийде Путін на 27-й рік, взагалі незрозуміло. Дехто з адекватних російських економістів каже, що 27-й рік для Росії в економічному плані буде реальною катастрофою. А може, навіть це відбудеться ще цього року", — наголосив Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що пожвавлення дипломатичних контактів навколо війни поки не свідчить про готовність Кремля припинити бойові дії. Навпаки, Росія може спробувати посилити військовий тиск, щоб підійти до можливих переговорів із вигідніших для себе позицій.