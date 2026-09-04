Катастрофа для Путина вырисовывается все четче: эксперт шокировал заявлением о наибольшем крахе диктатора

Украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре и проблемы в работе авиации постепенно увеличивают экономическую цену войны для Москвы. На этом фоне Кремль пытается отвечать массированными атаками по Украине, рассчитывая не только на разрушение, но и психологический эффект. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины дипломат Владимир Огрызко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его оценке, одним из главных инструментов Москвы остается террор гражданского населения. Кремль, считает дипломат, стремится вызвать страх и разочарование, усилить внутреннее давление на украинские власти и спровоцировать новый поток людей в европейские страны. Однако Огрызко сомневается, что такая тактика позволит России достичь поставленных целей.

"У Путина остается один способ — терроризировать население Украины и пытаться посеять то же уныние и панику. Не думаю, что ему это удастся. Расчет на то, что украинцы сломаются под ударами и начнут требовать уступок, уже неоднократно не срабатывал", — отметил Огрызко.

Москва же все острее ощущает последствия войны, убежден дипломат. Особое значение он придает ударам по российским НПЗ и другим объектам, связанным с топливным сектором. Еще одним фактором давления становятся перебои в работе авиации из-за угрозы беспилотников.

"Закрыты московские аэропорты Внуково и Шереметьево. Дайте время — закроются совсем. Это все имеет накапливающуюся экономическую цену, и в определенный момент Кремлю будет все труднее делать вид, что ничего серьезного не происходит", — заявил дипломат.

Огрызко предполагает, что самые большие проблемы для российской экономики еще впереди. Приведенные им оценки являются прогнозом, а не установленным фактом.

"Реальные тенденции таковы, что с чем выйдет Путин на 27-й год, вообще непонятно. Некоторые адекватные российские экономисты говорят, что 27-й год для России в экономическом плане будет реальной катастрофой. А может, даже это произойдет еще в этом году", — подчеркнул Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал , что оживление дипломатических контактов вокруг войны пока не свидетельствует о готовности Кремля прекратить боевые действия. Напротив, Россия может попытаться усилить военное давление, чтобы подойти к возможным переговорам с более выгодных для себя позиций.