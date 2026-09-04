Путін готує вирішальну ескалацію перед переговорами: українців попередили про небезпечний сценарій

Пожвавлення дипломатичних контактів навколо війни поки не свідчить про готовність Кремля припинити бойові дії. Навпаки, Росія може спробувати посилити військовий тиск, щоб підійти до можливих переговорів із вигідніших для себе позицій. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі "Клочок Time".

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За його словами, останнім часом переговорний напрямок справді активізувався. З'являються різні канали комунікації, а сторони продовжують контактувати на окремих рівнях. Експерт також звернув увагу на міжнародну дипломатичну активність навколо можливих домовленостей.

"Принаймні якесь оживлення цього переговорного треку є на сьогоднішній день", — зазначив Мусієнко.

Проте розраховувати на швидкий дипломатичний прорив, на його думку, зарано. Аналітик вважає, що Москва паралельно з розмовами про переговори може підвищувати ставки та посилювати атаки. Україна, своєю чергою, продовжує завдавати ударів по російських військових, логістичних та інших об'єктах, пов'язаних із забезпеченням війни.

"Додається ще один виток ескалації, який починається", — наголосив військовий аналітик.

Однією з головних перешкод залишаються вимоги Кремля. За оцінкою Мусієнка, Москва не відмовляється від територіальних претензій та намагається зробити їх відправною точкою для можливого діалогу.

"Вони висували вимоги і говорять про те, що потрібна їм вся Донецька область. Це базовий мінімум, за якого вони взагалі готові відновлювати перемовини", — заявив експерт.

Тому найближчі тижні та місяці, за його прогнозом, можуть перетворитися на період, коли дипломатичний торг відбуватиметься одночасно з військовою ескалацією. Росія намагатиметься тиснути на Україну та покращувати власні переговорні позиції, однак сам факт активізації контактів ще не означає наближення реального миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що українські далекобійні удари створюють дедалі більше проблем для російської економіки та змушують Кремль шукати нові способи захисту об'єктів у глибокому тилу.