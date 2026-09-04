Путин готовит решающую эскалацию перед переговорами: украинцев предупредили об опасном сценарии

Оживление дипломатических контактов вокруг войны пока не свидетельствует о готовности Кремля прекратить боевые действия. Напротив, Россия может попытаться усилить военное давление, чтобы подойти к возможным переговорам с более выгодных для себя позиций. Об этом заявил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире "Клочок Time".

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По его словам, в последнее время переговорное направление действительно активизировалось. Появляются разные каналы коммуникации, а стороны продолжают контактировать на отдельных уровнях. Эксперт обратил внимание на международную дипломатическую активность вокруг возможных договоренностей.

"По крайней мере, какое-то оживление этого переговорного трека есть на сегодняшний день", — отметил Мусиенко.

Однако рассчитывать на скорый дипломатический прорыв, по его мнению, рано. Аналитик считает, что Москва параллельно с разговорами о переговорах может повышать ставки и усиливать атаки. Украина, в свою очередь, продолжает наносить удары по российским военным, логистическим и другим объектам, связанным с обеспечением войны.

"Прибавляется еще один начинающийся виток эскалации", — подчеркнул военный аналитик.

Одним из главных препятствий остаются требования Кремля. По оценке Мусиенко Москва не отказывается от территориальных претензий и пытается сделать их отправной точкой для возможного диалога.

"Они выдвигали требования и говорят о том, что нужна им вся Донецкая область. Это базовый минимум, при котором они вообще готовы возобновлять переговоры", – заявил эксперт.

Поэтому ближайшие недели и месяцы, по его прогнозу, могут превратиться в период, когда дипломатический торг будет проходить одновременно с военной эскалацией. Россия будет пытаться давить на Украину и улучшать свои переговорные позиции, однако сам факт активизации контактов еще не означает приближения реального мира.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что украинские дальнобойные удары создают все больше проблем для российской экономики и заставляют Кремль искать новые способы защиты объектов в глубоком тылу.