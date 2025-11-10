Катастрофа через раккетний терор Путіна: стало відомо про кардинальне рішення України

Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю The Guardian, що Київ прагне замовити у США 27 нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Поки вони виготовляються, Україна могла б отримати тимчасову допомогу від європейських країн, які мають вже наявні системи.

Фото: з відкритих джерел

"Ми хочемо замовити 27 комплексів Patriot у США, а поки їх виготовляють, країни Європи могли б позичити нам свої", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив на тісній співпраці з міжнародними партнерами для захисту України від масованих атак дронів і ракет. Він підкреслив, що забезпечення сучасними системами протиповітряної оборони є ключовим для стримування агресії.

Водночас президент висловив стурбованість, що Росія може відкрити другий фронт ще до завершення війни в Україні.

"Я вважаю, що так. Він (Путін) може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно", — підкреслив Зеленський.

За його словами, збільшення кількості російських провокацій і диверсій в Європі свідчить про прагнення Москви шукати нові території для агресії.

"Путін перебуває у глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території", — зазначив президент України.

